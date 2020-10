Publicația Școala 9 BRD a făcut o radiografie a primei luni de școală, stând de vorbă cu elevi, profesori și directori de școală. Toți sunt de acord într-o privință: a fost cea mai grea lună de școală din viața lor.

Potrivit datelor oficiale, 66% dintre școli sunt în scenariul verde, 5.233 de școli sunt în scenariul hibrid. dar există și situații de-a dreptul dramatice: în Bacău, toate școlile sunt în scenariul roșu. Și Bucureștiul e aproape de acel moment, scrie Școala 9 BRD, o platformă publicistică având ca temă educația, fondată și finanțată de BRD, dar scrisă de jurnaliști independenți.

Bulversați de atâtea schimbări peste noapte, unii dintre directori au început să-și dea demisia și să se întoarcă la catedră. Numai în județul Teleorman, la începutul săptămânii, și-au dat demisia 7 directori.

Directorii sunt supuși unei presiuni teribile. Teodora Simion, directoarea Școlii „smart” din Ciugud, spune că perioada aceasta este una cu foarte multe tensiuni, în care toată lumea dă vina pe toată lumea.

“Cred că niciun an școlar nu a fost așa, și sunt în al treilea an ca director. Iar ca profesor, nu se poate compara cu nimic din ce-a fost înainte. Să zicem că noi suntem bine. Am avut trei cazuri de COVID în școală, în aceeași clasă. Am intrat în scenariul roșu din cauza coeficientului mare din comună. Și copiii care au fost bolnavi au forme ușoare, au fost la cursuri în online”, a declarat directoarea pentru publicația citată.

