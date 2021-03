Radu Țincu a precizat că definiția de caz trebuie schimbată des și că a fost întotdeauna în urma evoluției pandemiei de coronavirus.

„Avem probleme cu testarea, testarea care este deficitară. Iată că nu am reușit niciodată în acest an de pandemie să ajungem la cele 50.000 de teste efectuate pe zi și asta pentru faptul că am avut o definiție de caz care întotdeauna a fost în urmă cu două-trei săptămâni decât evoluția pandemiei”, a spus Radu Țincu.

„Atunci, dacă n-am avut definiția de caz care să poată include pacienții la momentul în care pandemia evolua, era clar că suntem defazați cu evoluția naturală a acestui fenomen”, a precizat Radu Țincu.

Trebuie să schimbăm foarte des definiția de caz și să putem include persoane. Pentru că, dacă punem o definiție de caz foarte restrictivă, este clar că nu se califică mai nimeni să fie testat și atunci sigur că avem niște date care sunt subdimensionate. Radu Țincu:

Medicul primar ATI de la Spitalul Floreasca s-a arătat contrariat de faptul că în România există foarte multe teste rapide care nu sunt folosite.

„Pe de altă parte, statul român a cumpărat foarte multe teste rapide pe care nu le folosește. Nu le folosește, riscând la un moment dat să nu mai fie valabile”, a spus Radu Țincu.

România a raportat de la debutul pandemiei 808.040 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, după ce marți a înregistrat 3.950 de noi cazuri.

Totodată, numărul deceselor înregistrate în rândul celor diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2 a ajuns la 20.509.

