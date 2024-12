Dincolo de activitatea ei în televiziune, Andreea Mantea e mama lui David, băiatul pe care îl are din relația de scurtă durată cu Cristi Mitrea. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, prezentatoarea și-a făcut timp și a decorat bradul de Crăciun pentru fiul ei.

„Încă nu am reușit să intru în starea aia de sărbătoare. Am reușit să împodobim bradul, de doar câteva zile și am ales o zi importantă să facem asta, de ziua mamei mele. A fost foarte frumos. David e atât de fericit. Înainte eram la fel de înnebunită ca David să împodobesc, să punem luminițe peste tot.

Acum copilul tot așteaptă să facem ceva. Înainte stăteam cu un pahar de ceva, un pic de slană, era un moment și bam, dădeam drumul la luminițe. Cred că am îmbătrânit. Vreau să-mi aducă Moș Crăciun liniște. Sunt un copil care vrea liniște.”, a mărturisit Andreea Mantea, conform Wowbiz.

Andreea Mantea, dezvăluiri despre David

Totodată, prezentatoarea dela Kanal D a făcut dezvăluiri despre fiul David. Deși are doar 9 ani, spune că acesta e foarte matur, foarte înțelept. „Este enorm de schimbat. Nu vorbesc de partea fizică vorbesc de cât de matur este. Nici nu a împlinit nouă ani, dar mie mi se pare matur.

Nu știu parcă are mai multă înțelepciune. Așa mi se pare. Parcă înțelege altfel, parcă are mai multă răbdare, parcă mă ajută mai mult. Este copilul perfect, pe lângă năzbâtiile pe care le face, să știi că este foarte implicat. Poate câteodată eu îi atrag atenția, câteodată aceste lucruri vin de la sine.

Recomandări Generalul Nicolae Militaru, artizanul diversiunilor cu „teroriști” care au dus la moartea multor soldați la Revoluție. De ce i-a oferit Ion Iliescu conducerea Armatei

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

E foarte săritor, foarte implicat să ajute, să te ajute. Este foarte inteligent, am niște discuții foarte inteligente cu el, nu zici că are nouă ani”, a mai spus Andreea Mantea, pentru WOWnews.

Ce făcea fiul Andreei Mantea când ea nu era acasă

Andreea Mantea, vedeta Kanal D, se confruntă cu provocările vieții de părinte în era tehnologiei moderne. Fiul ei, David, reușește să o surprindă în privința utilizării gadgeturilor, însă Andreea găsește soluții pentru a menține echilibrul între accesul la tehnologie și evitarea dependenței de ecrane.

Deși nu îi interzice accesul la telefon, vedeta dorește ca David să fie familiarizat cu jocurile specifice vârstei sale, dar să nu devină dependent de dispozitivele electronice. Astfel, Andreea Mantea îi permite băiețelului să folosească un telefon mai vechi al ei, însă doar pentru perioade limitate de timp și sub anumite condiții stricte.

Totuși, David a găsit o metodă prin care să o păcălească pe mama sa și să stea mai mult pe telefon. „Cu bunica este ceva… Doamne! Nu se poate! Am fost plecată un weekend la mare, a fost primul weekend din viața mea, în care am zis: plec! Weekend fără job, fără nimic. M-am dus la o nuntă! David nu a vrut să meargă cu mine. Mi-am luat primul weekend de distracție, fără el. Și eu nu știam de ce se întâmplă acest lucru. El a văzut unde i-am ascuns telefonul și de asta a insistat să rămână acasă cu bunica. «Mi-e dor de bunica, că nu am mai văzut-o, că am luat vacanță. Te rog, mama! Trebuie să mergi și tu să te relaxezi fără mine, să nu te stresez, să nu te supăr, să nu te enervez! La nuntă, lumea trebuie să se îmbrace frumos, eu nu vreau să stau cu cămașa așa, să mă deranjeze! Hai, te rog, vreau să stau acasă! Uite, să am grijă de animăluțe!» Bine, mama!

Recomandări Adevărata revoluție. Cei zece pași care chiar ar schimba România

Și intru pe camere și îl văd pe telefon! Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam! Și-l sun. Alo! Alo! Bună ziua! «Îmi cer mii de scuze, David nu este aici. Ceea ce vedeți acum este o iluzie optică. (râde)» Te omor! «Mama, nu are sens să pleci acum de acolo, să vii!», a povestit, pentru CIAO.RO, Andreea Mantea ce a descoperit pe camerele video din propria casă.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News