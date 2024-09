Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), participa la o conferinta de presa privind primele concluzii ale controlului efectuat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova, in urma incendiului la o pensiune din localitatea Tohani, judetul Prahova, in data de 26 decembrie, la sediul MAI, in Bucuresti, vineri, 29 decembrie 2023. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.