“Aproximativ 5% din populația României a fost deja expusă virusului și a fost infectată, dar mulți nici măcar nu au știut de acest lucru”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Conform Institutului Național de Statistică, populația rezidentă din România este de 19,3 milioane de locuitori. 5% înseamnă aproximativ 965.000 de persoane.

Au crezut că este o răceală simplă, au crezut că doar curge nasul și au tușit un pic și că nu este o problemă, dar ei, de fapt, au fost infectați și probabil unii dintre ei i-au infectat pe alții. Raed Arafat:

“Întotdeauna, cazurile testate pozitiv sunt mai puține decât cazurile generale, din cauza asta se impun reguli, cum ar fi cu restaurantele sau măștile. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii care sunt pozitivi, nu am mai purta mască, nu am mai lua măsuri de prevenire, nu am mai lua măsuri de restricție în anumite zone”, a mai explicat Raed Arafat.

