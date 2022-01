HANDOUT - 10 January 2022, United Kingdom, Oakham: A palaeontologist poses for a picture with the Ichthyosaur skeleton found at Rutland Nature Reserve. Ten meters long and the skull alone weighs a ton - those are the dimensions of an ichthyosaur fossil found by British researchers in a reservoir in the East Midlands. The ichthyosaur is the largest and most complete fossil of its kind ever found in the UK. Photo: Anglian Water/PA Media/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits