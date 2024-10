Probleme serioase pentru cunoscutul cântăreț Randi, pe numele său real Andrei Ropcea. Artistul a fost prins conducând sub influența drogurilor în județul Ilfov, după un control de rutină al poliției rutiere. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, în Săftica, dar a fost făcut public abia recent. După ce a refuzat testarea rapidă la fața locului, Randi a fost dus la Institutul de Medicină Legală (IML), unde analizele au confirmat prezența cocainei și a canabisului în sângele său.

„Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies şi false. Eu am cerut analiza de sânge”, spune artistul, potrivit observatornews.ro.

„Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează”

Într-o declarație pentru Observator, cântărețul a încercat să justifice situația, afirmând că consumă frecvent ceaiuri și suplimente, pe care le consideră responsabile pentru rezultatul testului. Cu toate acestea, ancheta este în desfășurare, iar până la finalizarea acesteia, artistul are permisul de conducere suspendat.

„Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiştii mai spun şi lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfăşurare, avocaţii mei o să se ocupe de asta dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează. Nu sunt panicat”, spune Randi.

Nu este prima dată când Randi are probleme cu legea. În anul 2013, el și fratele său au fost vizați de o anchetă în care se estima un prejudiciu de peste 100.000 de euro, legat de sume uriașe neînregistrate corect în contabilitatea evenimentelor la care a participat artistul.

Randi se alătură astfel altor vedete din România care au fost surprinse conducând sub influența drogurilor, printre care BRomania, Guess Who și Margherita de la Clejani.

Pe 11 februarie, cântărețul a fost oprit în trafic pe DN1, în zona localităţii Săftica, şi a refuzat testarea cu aparatul drugtest, Poliției Ilfov.

„La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, pe D.N. 1, în zona localității Săftica, căruia i-au solicitat să se supună testării cu aparatul drugtest, însă acesta a refuzat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate spitalicească, unde i-au fost prelevate probe biologice, pentru stabilirea eventualei prezențe în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat, duminică, IPJ Ilfov.

Buletinul de Analiză Toxicologică transmis de INML a confirmat prezența în organism a unor substanțe psihoactive.

„În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, mai transmite Poliția Ilfov.

