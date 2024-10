El a fost prins la volan după ce consumase substanțe interzise în luna februarie, iar analizele IML au confirmat, duminică, prezenţa substanţelor psihoactive. Potrivit acelorași surse, este vorba despre cocaină și canabis.

Pe 11 februarie, cântărețul a fost oprit în trafic pe DN1, în zona localităţii Săftica, şi a refuzat testarea cu aparatul drugtest, Poliției Ilfov.

„La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 40 de ani, pe D.N. 1, în zona localității Săftica, căruia i-au solicitat să se supună testării cu aparatul drugtest, însă acesta a refuzat. Persoana în cauză a fost condusă la o unitate spitalicească, unde i-au fost prelevate probe biologice, pentru stabilirea eventualei prezențe în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat, duminică, IPJ Ilfov.

Buletinul de Analiză Toxicologică transmis de INML a confirmat prezența în organism a unor substanțe psihoactive.

„În cauză a fost întocmit dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, mai transmite Poliția Ilfov.

Randi: Nu este adevărat

În replică, Randi susține că nu ar fi consumat substanțele interzise.

Întrebat dacă este adevărat acest lucru, cântărețul a negat: „Nu este adevărat? / Nu este. Vă mulțumesc frumos!”, a spus Randi, duminică, la Antena 3.

