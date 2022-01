Rareș Bogdan, despre soția lui: „E frumoasă și bogată, fiică de milionari!”

„Socrul meu e un om de afaceri foarte important și respectat din Cluj, a fost acționar la CFR Cluj, e din comunitatea maghiară din Cluj.”, a spus politicianul.

Rareș Bogdan a dezvăluit că este un mare iubitor de artă şi colecţionează tablouri şi icoane, unele de mare valoare. De asemenea, este un mare iubitor de ceasuri scumpe, unul dintre ele primit chiar de la soţia lui, Florina Bogdan.

„Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi că este fiică de multimilionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?”, a spus Bogdan.

Acesta a vorbit despre politicieni și crede că un om nu trebuie să intre în politică pentru a se îmbogăţi şi consideră că mare parte din clasa politică nu este foarte citită: „Sărac şi cinstit, nu există aşa ceva. Trebuie să fie bogat şi cinstit sau bogat şi ă faci mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem.

Eu am spus atunci când am intrat în politică, am şocat în unele emisiuni. Pentru că am spus, domne, eu nu sunt sărac! Eu sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult! Eu vreau să fiu bogat şi cinstit, vreau să fiu un politician care să intru bogat, şi am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică.

Rareș Bogdan și familia lui. Foto: Facebook / Rareș Bogdan

Bogăţia nu constă numai în finanţe, bogăţia constă şi în bagajul educaţional şi cultural. Mare parte din clasa politică din România are o problemă cu cititul cărţilor. Nu te poţi opri la Trei iezi cucuieţi.”

Rareș Bogdan este casatorit cu Florina Bogdan, juristă și fosta stewardesa. Soția politicianului este fiica omului de afaceri Vasile Andrei Vita, patronul Vitacom, una dintre cele mai mari companii din domeniul produselor și accesoriilor electronice.

