Contactat de jurnaliștii Europa FM, managerul spitalului CFR Witting, Cristian Banu, a replicat că, încă din iulie, tot cere detașarea a doi medici specialiști ATI. Spune că a trimis șase adrese autorităților.

Vreau să fac acum domnului premier o adresă. Nu știu ce informații are dânsul, dar eu din 30 iulie am făcut și la DSP, și doctorului Arafat, și domnului ministru Tătaru o groază de adrese. Am pus și pe site-ul nostru să se angajeze, n-am stat numai cu mâna întinsă doar la ei. Am trimis șase adrese de informare că nu am și că doresc acest lucru.

Cristian Banu: