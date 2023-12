Răspuns oficial de la Vatican despre întâlnirea Papei cu George Simion: „Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză”

Cristian Tudor Popescu a publicat, pe contul său de Facebook, răspunsul oficial primit de la reprezentanții Vaticanului la București, după solicitarea sa.

„Legat de asta, vreau să subliniez că Papa Francisc nu l-a primit în audiență privată pe domnul George Simion sau pe alt politician. Se pare că a participat la o audiență a unui grup de italieni care promovau Concertul de Crăciun de la Vatican. În acel moment, Sanctitatea Sa era cu siguranță în necunoștință de cauză în ceea ce privește participanții din grup”, se arată în răspunsul oficial semnat de Monseniorul Tuomo T. Vimpari, însărcinat cu afaceri a.i. la Nunțiatura Apostolică din București, care este reprezentanța diplomatică a Sfântului Scaun în România.

Fotografia publicată de George Simion pe contul de Facebook despre care susține că a fost făcută în timpul unei audiențe private cu Papa Francisc. Foto: Facebook George Simion

„In this regard, I wish to make it clear that Pope Francis has not received Mr George Simion or any other politicians in a private Audience. It seems that he had participated in an Audience with a group of Italians promoting the Christmas Concert in the Vatican. At this point, His Holiness was certainly unaware of all the participants in the group. (Msgr Dr) Tuomo T. Vimpari, Chargé d’affaires a.i.” – varianta originală în limba engleză, prezentată de CTP.

