„Trebuie să așteptați cel puțin un an pentru ca cererea să fie luată în considerare”, i-a spus fiului seniorului un funcționar de la biroul din capitala Siciliei. Cererea se referea la o suplimentare a indemnizației pentru îngrijirea unei persoane cu handicap.

Beneficiul se numește „104”, după numărul actului în temeiul căruia a fost introdus. Antonio Vaccarela va împlini 103 ani în august. „A fost felul lor de a-i ura viață lungă”, scrie, ironic, presa siciliană

În urmă cu 25 de ani, o comisie medicală îl recunoscuse ca având un handicap de 100%, iar de atunci bătrânul primea indemnizația de însoțire.

„Tata nu mai poate merge, are nevoie de kinetoterapie, care ar trebui asigurată gratuit de către serviciul de sănătate publică (ASP)”, a explicat, revoltat, fiul bărbatului.

„Când am fost luna trecută la ASP, am crezut că certificatul de handicap foarte grav este mult decât suficient pentru recunoașterea legii 104. Am crezut că este un pas imediat. Și, în schimb surpriză amară, la acest birou. Cum îi spui unei persoane de 102 ani că va trebui să aștepte încă un an? Unde este statul?”.

Pe 27 ianuarie 2023, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în Parcul Drepților din Palermo, seniorul Vaccarella a fost onorat cu o placă specială pentru salvarea unei familii de evrei la Roma, în 1943.

A dat peste o patrulă fascistă de poliție care l-a întrebat unde este reședința familiei Di Castro, pe care o cunoștea bine. Iar tânărul soldat Vaccarella, fără nicio ezitare, a răspuns furnizând adresa greșită. Asta a permis familiei evreiești să se ascundă și să scape de deportare.

Fiul său Giacinto, comisar de poliție în oraș de ani, nu a renunțat să lupte pentru tatăl său. În ultimă instanță, fiul său i-a scris o scrisoare președintelui italian Sergio Mattarella. La scurt timp după aceea, reclamantul a fost sunat de birou și anunțat că „totul se va rezolva în două luni”.

„Au răspuns că tata ar trebui să fie citat de comisia medicală într-un două luni. Mi-au explicat că a existat doar o problemă de comunicare și că, în mod sigur, un cetățean centenar nu poate aștepta un an”, a spus Giacinto.

