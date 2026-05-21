În cadrul unei conferințe la Freedom Tower din Miami, procurorul general interimar Todd Blanche a anunțat că fostul lider cubanez va fi pus sub acuzare pentru distrugerea aeronavelor și patru crime, victimele fiind Armando Alejandre jr, Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña și Pablo Morales. „Statele Unite și președintele Trump nu uită și nu vor uita niciodată cetățenii săi”, a declarat Blanche, citat de BBC.

Aceste acuzații, care includ pedepse maxime de condamnare la moarte sau închisoare pe viață, vin într-un moment în care SUA intensifică presiunea asupra regimului comunist din Cuba, cerând reforme politice și economice semnificative. Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a denunțat acuzațiile, numindu-le „o manevră politică lipsită de fundament legal”.

Într-un mesaj adresat miercuri poporului cubanez, cu ocazia Zilei Independenței, secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că SUA oferă „o cale nouă între America și o Cuba nouă”. Rubio a acuzat conglomeratul militar cubanez GAESA pentru crizele de electricitate și alimente care afectează insula, afirmând că această organizație controlează cele mai profitabile sectoare ale economiei cubaneze.

Díaz-Canel a respins acuzațiile și a declarat că inculparea lui Castro este o încercare de a „justifica o agresiune militară împotriva Cubei”. El a susținut că doborârea avioanelor s-a produs „în legitimă apărare, în apele jurisdicționale ale Cubei”.

În privința posibilității de a-l aduce pe Castro în fața justiției americane, Blanche a confirmat existența unui mandat de arestare, dar nu a precizat dacă SUA vor încerca să-l captureze. „Ne așteptăm ca el să apară aici, de bunăvoie sau într-un alt mod”, a spus Blanche.

Raúl Castro, fratele liderului revoluționar Fidel Castro, rămâne o figură influentă în Cuba, chiar dacă s-a retras din funcțiile guvernamentale și de partid în urmă cu aproape un deceniu. Între 2008 și 2018, în timpul președinției sale, relațiile dintre Washington și Havana au cunoscut o scurtă perioadă de detensionare sub administrația fostului președinte american Barack Obama.

Profesorul William LeoGrande, expert în politica latino-americană la American University, a afirmat că SUA ar fi pregătite să-l captureze pe Castro, dacă guvernul cubanez nu va ceda la masa negocierilor. Totuși, el a avertizat că o astfel de operațiune ar putea să nu aibă același impact diplomatic ca în cazul Venezuelei, unde un raid american în ianuarie 2026 a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro.

Avocata Lindsey Lazopoulos Friedman, fostă procuror în Miami, a declarat pentru BBC că în cazul în care Castro ar fi prezent la proces, i s-ar acorda aceleași drepturi legale ca oricărui alt acuzat. Totuși, ea a adăugat: „Nimeni nu se așteaptă ca acest caz să urmeze calea tipică… dar rechizitoriul este convingător și susținut de dovezi semnificative”.