Cea mai mare unitate medicală din Fâșia Gaza se află într-o situație „periculoasă” și „nu mai funcționează ca un spital”, a avertizat duminică șeful Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), potrivit Sky News.

„Focurile de armă și bombardamentele constante din zonă au exacerbat circumstanțele deja critice”, a scris Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful OMS, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„În mod tragic, numărul deceselor pacienților a crescut semnificativ”, a adăugat el.

Ghebreyesus a precizat că spitalul a fost lipsit de electricitate sau de apă timp de trei zile, precum și de internet, al cărui semnal a fost „foarte slab, ceea ce a afectat grav capacitatea noastră de a oferi îngrijiri esențiale”.

