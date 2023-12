Trupurile celor cinci ostatici israelieni au fost recuperate dintr-o rețea de tuneluri din nordul Fâșiei Gaza, a anunțat armata israeliană duminică, fără a preciza cum au murit aceștia, relatează BBC, citat de News.ro.

„Vom informa familiile şi apoi publicul, în funcţie de ceea ce vor aproba familiile”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari.

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel:



🕯️WO Ziv Dado

🕯️SGT Ron Sherman

🕯️CPL Nik Beizer

🕯️Eden Zacharia

🕯️Elia Toledano



