Forțele de apărare israeliene difuzează imagini care arată un atac cu dronă asupra unui agent al Hamas înarmat cu RPG în orașul Gaza, luni, scrie Times of Israel.

Potrivit FDI, în timp ce Brigada Nahal se pregătea pentru o ofensivă împotriva batalionului Daraj-Tuffah al Hamas în orașul Gaza, soldații au observat un agent Hamas cu un aruncător de grenade antitanc care se apropia de ei.

Trupele au solicitat un atac aerian, ucigând agentul.

The IDF releases footage showing a drone strike on an RPG-wielding Hamas operative in Gaza City today.



According to the IDF, as the Nahal Brigade set out for an offensive against Hamass Daraj-Tuffah battalion in Gaza City, troops spotted a Hamas operative with an RPG… pic.twitter.com/r6SDcslH7a