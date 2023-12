Postul de televiziune Channel 12 publicat miercuri o fotografie recentă a lui Muhammad Deif, liderul aripii militare a grupării teroriste Hamas. Televiziunea spune că fotografia a fost obținută de forțele israeliene pe fondul războiului în curs din Gaza, dar nu precizează când a fost făcută, potrivit Times of Israel.

Publicarea fotografiei vine la scurt timp după o relatare, de săptămâna trecută, care spunea că videoclipurile găsite de trupele israliene în Gaza îl arată pe Deif mergând pe propriile puteri, cu ceea ce par a fi propriile picioare, deși prezintă o ușoară șchiopătare.

Se știu puține informații despre Deif, dar relatările repetate adesea în Israel de peste un deceniu l-au descris ca fiind invalidat de ambele picioare și de un braț, rezultat al unui atac aerian israelian, una dintre cele cel puțin cinci tentative de asasinat eșuate ale Israelului.

În fotografia publicată de Channel 12, bărbatului despre care se spune că ar fi Deif pare să-i lipsească un ochi, despre care relatările au spus anterior că l-ar fi pierdut într-o tentativă de asasinat. Relatarea televiziunii afirmă, de asemenea, că lui Deif îi lipsește un picior și, prin urmare, șchiopătează, dar nu oferă nicio dovadă în acest sens.

IDF has published a current picture of Mohammed Deif the top leader of the Hamas pic.twitter.com/8T0RhEcRCE