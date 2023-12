Societatea Semilunii Roșii Palestiniene (PRCS) a anunțat joi seară că a evacuat 8 victime, inclusiv copii, după ce forțele israeliene au vizat o casă din orașul palestinian Al Zawaida, din centrul Fâșiei Gaza, scrie The Guardian.

Într-o înregistrare video publicată pe rețeaua de socializare X, echipele PRCS pot fi văzute căutând printre dărâmături, în mijlocul flăcărilor, în timp ce palestinienii răniți sunt evacuați către spitale.

🚨The PRCS teams evacuate 8 casualties, 🚑including children, due to the Israeli targeting of a house in Al-Zawaida in the central #Gaza Strip, causing it to catch fire. 👇In this video, we witness horrifying scenes of a large fire, and ambulance teams working under ⚠️dangerous… pic.twitter.com/3FKW1936Os