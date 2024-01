Un comandant de rang înalt al Hezbollah, responsabil pentru zeci de atacuri cu drone asupra nordului Israelului, inclusiv atacul de astăzi asupra comandamentului nordic al armatei israeliene din Safed, a fost ucis într-un atac aerian israelian raportat în sudul Libanului, relatează The Times of Israel.

Forțele de Apărare ale Israelului anunță că încă cinci soldați au murit luni în timpul luptelor din Fâșia Gaza, ceea ce ridică la 185 numărul militarilor uciși de la începutul ofensivei terestre împotriva Hamas, relatează The Times of Israel.

Înaintea întâlnirii de marți cu șeful diplomației americane Antony Blinken, președintele Israelului, Isaac Herzog, a spus că procesul intentat de Africa de Sud la Curtea Internațională de Justiție (CIJ), prin care Israelul este acuzat de genocid împotriva palestinienilor în ofensiva sa din Gaza, este „atroce și absurd”, relatează The Guardian și BBC.

Forțele de Apărare ale Israelului au confirmat că o dronă Hezbollah lansată din Liban a lovit sediul Comandamentului său de Nord din Safed, relatează The Times of Israel.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent, precizează The Guardian.

De la începutul războiului dintre Israel și Hamas, pe 7 octombrie, 23.210 palestinieni au fost uciși și 59.167 au fost răniți în Fâșia Gaza, a anunțat marți Ministerul Sănătății din enclavă, relatează agenția Reuters, citată de The Guardian.

11:59 - Acum 5 ore Hezbollah afirmă că a lansat drone spre sediul Comandamentului de Nord al armatei israeliene

Gruparea libaneză Hezbollah, susținută de Iran, afirmă marți, că a lansat mai multe drone spre sediul Comandamentului de Nord al armatei israeliene din Safed, relatează The Guardian și The Times of Israel.

Atacul este un răspuns la uciderea adjunctului biroului politic al Hamas Saleh al-Arouri la Beirut, săptămâna trecută, și al comandantului de rang înalt al Hezbollah, Wissam al-Tawil, luni, în sudul Libanului, precizează gruparea.

Presa ebraică relatează că o dronă încărcată cu explozibil, lansată din Liban, a explodat în sediul Comandamentului de Nord al IDF, adăugând că nu au fost înregistrate victime, iar pagubele materiale sunt minore.