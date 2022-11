„Ca urmare a afișării prim-ministrului Ungariei, domnul Viktor Orbán, cu un fular având imprimată harta Ungariei Mari la meciul de fotbal dintre naționalele Ungariei și Greciei, Ministerul Afacerilor Externe a transmis ambasadorului Ungariei la București dezaprobarea fermă față de gestul oficialului ungar, atitudinea fiind în contrast evident cu atmosfera de deschidere și relansare a dialogului bilateral manifestate cu ocazia recentelor consultări pe care ministrul român al afacerilor externe le-a avut la Budapesta, atât cu omologul ungar, cât și cu premierul ungar”, se arată în comunicatul postat pe site-ul MAE.

„Orice manifestare de tip revizionist, indiferent de forma pe care o îmbracă, este inacceptabilă, contrară realităților actuale și angajamentelor asumate în comun de România și Ungaria de a construi o relație bilaterală în parametrii definitorii ai instrumentului de bază care guvernează relația bilaterală, anume Tratatul privind înțelegerea, cooperarea și buna vecinătate între România și Republica Ungaria, semnat la Timișoara, la 16 septembrie 1996 și respectiv ai Parteneriatului Strategic, de la care, în acest an, se împlinesc două decenii”, a mai arătat MAE.

La finalul partidei de fotbal de duminică, dintre Ungaria și Grecia (scor 2-1), premierul maghiar l-a felicitat pe fotbalistul Balázs Dzsudzsák, care tocmai se retrăsese de la națională după 109 meciuri.

În filmarea distribuită chiar pe pagina lui oficială, se observă că Orban poartă un fular cu harta Ungariei Mari, care include și o parte din Transilvania.

Detaliul cu harta revizionistă a fost observat de eurodeputatul Alin Mituță, pe pagina sa de Facebook, și de eurodeputatul german Daniel Freund, care a scris despre asta pe Twitter. „Cât de liniștitor este acest lucru pentru vecinii Ungariei”, a notat politicianul liberal.

The Prime Minister of Hungary – wearing a scarf with the map of Greater Hungary.



How reassuring for Hungary’s neighbors. pic.twitter.com/V1MJvuR29z