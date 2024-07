Vorbind de la Rehoboth Beach, Delaware, la aproximativ două ore după atacul împotriva lui Trump, Biden a declarat: „Nu există loc în America pentru acest tip de violenţă”.

Biden a profitat de ocazie pentru a cere ţării să fie unită. „Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple. Nu putem fi aşa”, a spus președintele american.

I have been briefed on the shooting at Donald Trumps rally in Pennsylvania.



Im grateful to hear that hes safe and doing well. Im praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…