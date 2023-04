„Fostul președinte rus Dmitri Medvedev spune că România și alte țări vecine cu Ucraina visează să ia bucăți din teritoriul ei. Atât de penibil și de greșit! România sprijină pe deplin integritatea teritorială a Ucrainei și eforturile sale de a câștiga abominabilul război de agresiune al Rusiei împotriva țării!”, a transmis Bogdan Aurescu pe Twitter.

Former RU President @MedvedevRussiaE says that Romania&other countries neighboring Ukraine?? are „dreaming” to get „pieces” of its territory. So lame&wrong!RO?? fully supports UA territorial integrity & its efforts to win the abominable RU aggression war against it! @DmytroKuleba