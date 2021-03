Cu sălile de cinema deschise, presa din Noua Zeelandă descrie reacția șocată a publicului după Colectiv: „Un pic cam devastator, nu-i așa?!”

„Poate cinematografia să schimbe lumea?”, se întreabă ziarul iberic El Pais, editorul celui mai citit site de știri de limbă spaniolă din lume, într-un articol în care intervievează regizorii a trei documentare: „Colectiv”, „The Dissident” – despre asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi – și „Agentul secret”, filmul care reprezintă Chile la Oscar.

Pagina din ziarul spaniol El Pais, dedicată filmului „Colectiv”

„Poate cinematografia să schimbe lumea? Regizorul român Alexander Nanau, dublu nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun documentar și cel mai bun film internațional cu Colectiv, zâmbește melancolic de acasă la București, într-un interviu pe net: «Nu mi-am făcut niciodată filmul cu această intenție, ci cu aceea de a învăța cum oamenii muncesc. Dar, ca spectator, vreau ca filmele pe care le urmăresc să provoace ceva în mine. Și la asta aspir mai degrabă. Este necesar să realizăm documentare sociale și politice»”, scrie El Pais.

„Tolontan, banal ca un profesor de sport”

Cotidianul de limbă suedeză HBL (Hufvudstadsbladet), care apare la Helsinki pentru numeroasa comunitate suedeză din Finlanda, scrie că „o mare parte din farmecul documentarului lui Alexander Nanau rezidă în unghiul lipsit de glamour și în mare parte nesentimental”.

„Jurnalismul de investigație e o disciplină care, într-o eră a rețelelor sociale, pare mai importantă ca niciodată”, scrie publicația scandinavă. „Colectiv ar putea trimite un salut unor filme precum All the President’s Men și Spotlight; pentru că în el nu este vorba de a te scălda în lumina reflectoarelor, ci de a săpa, a te apleca, a te strădui să înțelegi, a pune întrebări incomode”.

Tolontan, eroul involuntar al filmului, arată la fel de banal ca un profesor de sport la Universitatea Agricolă din Cluj. Același lucru este valabil și pentru mâna dreaptă Mirela Neag, un șoarece gri fără tocuri înalte. Hufvudstadsbladet:

”Ca să nu mai vorbim de Tedy Ursuleanu, tânăra care a fost rănită în incendiu, dar care refuză să preia rolul de victimă. Respect!”, încheie ziarul din Finlanda.



Pagina din cotidianul de limbă suedeză Hufvudstadsbladet

„Jurnalismul este plin de voci care ne enervează”

În Noua Zeelandă, unde Colectiv a fost lansat în cinematografe de câteva zile (la Antipozi sălile sunt deschise), documentarul românesc a fost recenzat de The New Zealand Herald, cotidian fondat în 1863, cu cel mai mare tiraj din țară. Herald are cronica de film intitulată „O căsnicie și două cronici de film”, cu un format original, fiind scrisă de un cuplu, soț și soție, jurnalistul Greg Bruce și producătoarea, scriitoarea și actrița Zanna Gillespie.

Cele două cronici din ziarul neo-zeelandez

Greg Bruce a văzut filmul la cinema și crede că documentarul românesc dublu nominalizat la Oscar este șocul rece al anului, citând un om care, ieșind din sală, i-a spus: „Un pic cam devastator, nu-i așa?!”.

Iată cum arată citate din cronicile în paralel, soț și soție.

El: „Un film rar: atât ca formă, cât și ca un conținut exemplar. Când i-am spus Zannei că este cel mai bun documentar pe care l-am văzut vreodată, a fost surprinsă, chiar șocată. Am spus: Nu există nicio îndoială”.

Ea: „Să spun că am uitat de toate nevoile copiilor mei și aproape de existența lor la aproximativ cinci minute după începutul filmului sună crud, dar este adevărat. Colectiv este o piesă atât de magistrală de realizare a unui documentar, încât, așezată în pat în noaptea aceea, l-am googălit pe creatorul său, Alexander Nanau, încercând să-mi dau seama cum a reușit să-l facă”.

El: „Jurnalismul este plin de voci care ne enervează cu provocările lor agresive la adresa politicienilor și liderilor noștri favoriți; voci cărora le place sunetul propriilor întrebări mai mult decât este sănătos din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, te provoc să mergi la Colectiv, apoi să-mi spui că acele voci nu sunt un câștig net. Mă îndoiesc că vei putea să treci peste cântările «Jurnalism! Jurnalism!», despre care vei descoperi – spre surprinderea ta – că vin din interiorul tău”.

Ea: „Nanau a spus că realizarea filmului l-a făcut să-și dea seama cât de putredă poate ajunge, uneori, natura umană, ceea ce, când luminile se aprind și îți amintești că ai trei copii mici acasă, este un adevăr devastator”.



PARTENERI - GSP.RO În Columbia toată lumea știe cine este soția lui Giovanni Becali. L-au eliberat imediat dintr-o pușcărie din Bogota când au aflat cum o cheamă

Playtech.ro Incredibil! Cine este atacatoarea Mirelei Vaida. Descoperirea halucinantă a Poliției

Observatornews.ro Şase români jefuiau bancomate, în Marea Britanie, condamnaţi la ani grei de puşcărie. Modul cum au acţionat, ţinut secret

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2021. Fecioarele vor putea, de astăzi, să ia deciziile dificile pe care le-au tot amânat

Știrileprotv.ro Val de ironii după ce poliția a anunțat că a găsit droguri de 1 milion de euro. Surpriză la analiza toxicologică. Ce erau de fapt

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Cum să-ți ajuți bunicii și părinții mai bine, în pandemie (PUBLICITATE)