Mesajele transmise de Joe Biden și Barack Obama

„Alegerea Kamalei a fost prima decizie pe care am luat-o când am devenit candidatul pentru funcția de președinte în 2020”, a transmis președintele american Joe Biden pe platforma de socializare X.

What America saw today was the Kamala Harris I know and deeply admire.



Shes been a tremendous partner and public servant full of integrity, courage, and character.



Under extraordinary circumstances, she stepped up and led a historic campaign that embodied whats possible when… — President Biden (@POTUS) November 6, 2024

„Ea va continua să fie o campioană pentru toți americanii”, se mai arată în declarația liderului de la Casa Albă. Utilizatorii platformei X au lăsat comentarii la postarea făcută de Joe Biden, unii dintre internauți cerând renumărarea buletinelor de vot.

„În mod evident, acesta nu este rezultatul la care am sperat”, au transmis Barack și Michelle Obama, pe X. Totuși, fostul președinte al SUA și fosta primă-doamnă i-au felicitat pe Trump și pe senatorul J.D. Vance pentru victoria înregistrată.

Here's our statement on the results of the 2024 presidential election: pic.twitter.com/lDkNVQDvMn — Barack Obama (@BarackObama) November 6, 2024

Recomandări Un tată și-a manipulat psihologic fiul pentru a-și demoniza mama. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, sentință fără precedent în România

„Progresul ne obligă să fim de bună credință și amabili – chiar și cu persoanele cu care nu suntem deloc de acord”, se mai arată în postare.

Reacțiile lui George W. Bush și Bill Clinton

În aceeași ordine de idei, și fostul președinte american George W. Bush a transmis un mesaj după ce Donald Trump a câștigat al doilea mandat. Bush l-a felicitat pe Trump și și-a exprimat încrederea în rezultatele alegerilor.

STATEMENT BY PRESIDENT GEORGE W. BUSH ON THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION:



CRAWFORD, TEXAS — I congratulate President Trump on his election as 47th President of the United States of America, as well as Vice President-elect J.D. Vance and their families.



I also thank President… — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 6, 2024

„Prezența mare la vot la aceste alegeri este un semn al sănătății republicii noastre și al forței instituțiilor noastre democratice”, a afirmat fostul lider de la Casa Albă. „Eu și Laura (n.red. – soția fostului președinte american) suntem recunoscători funcționarilor electorali, lucrătorilor din secțiile de votare și voluntarilor care au supravegheat alegerile libere, corecte, sigure și fără incidente”, a mai transmis George W. Bush.

„America este mai importantă decât rezultatele oricăror alegeri”, au transmis pe X Bill și Hillary Clinton.

Recomandări Cu banii la vedere. PSD a cheltuit 90% din suma totală pusă la bătaie de candidații la Președinție în prima săptămână de campanie

Our statement on the result of the 2024 election. pic.twitter.com/1YYdGElPMP — Bill Clinton (@BillClinton) November 6, 2024

„Trebuie să ne rezolvăm problemele și să profităm de oportunitățile noastre împreună”, se mai arată în postarea făcută de Bill Clinton.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News