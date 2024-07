Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului în Gaza, a început să discute despre acest război în timpul unui discurs în care a lăudat industria de apărare a Turciei.

„Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. La fel cum am intrat în Karabakh, la fel cum am intrat în Libia, am putea face același lucru cu ei”, a declarat Erdogan la o reuniune a formațiunii sale politice aflate la guvernare, Partidul Justiției și Dezvoltării, în orașul său natal, Rize.

„Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face acest lucru … Trebuie să fim puternici, astfel încât să putem lua aceste măsuri”, a adăugat Erdogan în discursul televizat.

Reprezentanții partidului nu au răspuns la apelurile telefonice care solicitau mai multe detalii cu privire la comentariile lui Erdogan. Israelul nu a făcut imediat niciun comentariu.

Președintele Erdogan părea să se refere la acțiunile anterioare ale Turciei, mai scrie Reuters.

În 2020, Turcia a trimis personal militar în Libia pentru a sprijini guvernul libian de uniune națională recunoscut de ONU.

Prim-ministrul libian Abdulhamid al-Dbeibah, care conduce guvernul de uniune națională din Tripoli, este susținut de Turcia.

Turcia a negat orice rol direct în operațiunile militare ale Azerbaidjanului în Nagorno-Karabah, dar a declarat anul trecut că utilizează „toate mijloacele”, inclusiv pregătirea și modernizarea militară, pentru a-și sprijini aliatul apropiat.

