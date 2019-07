Regizoarea Andreea Vulpe, accidentată de un taximetrist în timp ce mergea cu trotineta

Ea a povestit întâmplarea nefericită, în care „actor principal” ar fi fost un taximetrist nervos, care i-a tăiat calea. „La spitalul Sf. Ioan, după ce un taximetrist care urăște trotinetele (sau femeile) s-a năpustit asupra mea și m-a zvârlit la 2 metri distanță, pe mine, în timp ce trotineta se învârtea în jurul propriului ax, la vreo patru metri de taxi. Vă dați seama cu ce viteză venea. Venea claxonând turbat, deși eu mergeam pe lângă bordură, din față nu venea vreo mașină care să-l împiedice să depășească, iar strada era largă”, a scris regizoarea pe pagina de socializare.

Ce a urmat a surprins-o și mai mult: „M-a depășit puțin, apoi a tras de volan spre dreapta și… m-am trezit cu drumul barat de botul mașinii lui. Am frânat, dar tot m-am izbit de oglinda lui retrovizoare, m-am răsturnat și am rămas lată pe jos. A iesit din mașină și a început să urle la mine că am intrat în oglinda lui, așa că va chema poliția. Martorii, ca dealtfel și poliția care a venit imediat, împreună cu Smurdul, au constatat ceea ce era o evidență: că îmi tăiase drumul intenționat. Dar ura individului era atât de insățiabilă încât continua să se reverse în pofida evidenței. Oare câți ca mine o mai fi atacat? Și pe câți o să-i mai ajute Dumnezeu să scape teferi, ca mine? Fiindcă, în afară de câteva contuzii, sunt, slavă Domnului, bine”, a povestit Andreea Vulpe, primind numeroase reacții din partea prietenilor.

Andreea Vulpe a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea Regie de teatru, în 1989, la clasa profesorului Valeriu Moisescu. În 2006, şi-a dat doctoratul în artă teatrală.

Din 1993 a desfăşurat o bogată activitate pedagogică la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, mai întâi ca profesor la secţia de Regie de teatru, iar din 2000, la Actorie.

În Bucureşti, a montat la Teatrul Naţional I.L. Caragiale (Părinţii teribili de Jean Cocteau, Filoctet de Sofocle, Regele şi cadavrul de Vlad Zografi), la Teatrul Mic (Mlaştina de Caryl Churchill), la Teatrul de Comedie (Lady Di de Tomislav Zajec), la Teatrul Evreiesc de Stat (Cabaret de Joe Masteroff) şi la Teatrul Act (Oleanna de David Mamet).

Pentru Livada de vişini de A.P. Cehov, montat la Târgu Mureș, a fost premiată la Festivalul Internaţional din Kisvarda, Ungaria, în 2006: cel mai bun spectacol, cea mai bună regie, cea mai bună scenografie, cel mai bun rol principal feminin, rol secundar şi premiul de debut.