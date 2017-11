Palatul de lux al fostului episcop de Huși acuzat de relații homosexuale cu elevi ai seminarului teologic va fi transformat de către noul conducător al preoțimii din județul Vaslui în mănăstire de maici. Noul episcop, Ignatie Trif, care a anunțat că va locui în vechiul palat episcopal, va scoate la vânzare și limuzina de lux pe care Corneliu Onilă o folosea la deplasările sale prin parohiile din județ când era episcop de Huși.

Noul episcop al Hușilor se dezice total de predecesorul său, acuzat de relații intime cu foști elevi ai seminarului. Instalat în funcție în urmă cu mai puțin de două săptămâni, noul șef al preoților din județul Vaslui dorește să trăiască în cele mai decente condiții, refuzând sub orice formă traiul de lux al fostului episcop Corneliu Bârlădeanu.

Mai mult decât atât, pentru a demonstra că se dezice total de predecesorul său, Ignatie Trif a decis să schimbe destinația noului palat episcopal în care a locuit cel acuzat de relații sexuale cu foști elevi ai Seminarului Teologic. Astfel, vila impunătoare din spatele bisericii din curtea Episcopiei Hușilor va fi transformată în mănăstire de maici, cu excepția câtorva camere care vor rămâne pentru protocol în cazul necesității cazării unor oaspeți de seamă.

Noul episcop al Hușilor a anunțat că va locui în vechiul palat episcopal, acolo unde a trăit până în ultimele clipe de viață, respectiv aprilie 2009, și fostul episcop Ioachim Mareș.



Pentru ca dezicerea de imaginea fostului episcop de Huși Corneliu Bârlădeanu, pe numele său de mirean Corneliu Onilă, să fie totală, Ignatie Trif a decis să vândă mașina de lux cu care acesta se ducea în teritoriu, o limuzină de lux Volkswagen Touareg, de câteva zeci de mii de euro.

Noul șef al preoților vasluieni susține că nu este învățat să circule cu mașina, fiind obișnuit să se deplaseze cu metroul sau avionul, așa cum făcea în vestul Europei, acolo unde a fost arhiereu vicar timp de aproape șase ani.

”Cu toate că s-a spus că am venit la slujba de întronizare cu limuzina, încă nici nu am maşină. Apelez în stânga, în dreapta, să mă deplasez. Există la episcopie, dar maşina pe care aţi mai văzut-o, eu am decis să fie vândută. Asta este decizia mea, pentru că nu vreau să merg într-o asemenea maşină. Eu am un alt stil, altă linie. Nu vreau să urc eu în maşina aceea. Maşinile sunt ultimul aspect care mă interesează pe mine, eu am o altă pasiune: cărţile”, susține episcopul Ignatie.