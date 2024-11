Mai exact, a fost vorba de o schemă piramidală, unde au fost atrași potențiali investitori din Europa. După doi ani, cei care erau în spatele businessului dispăreau, iar afaceriștii rămâneau fără niciun ban. Șeful rețelei, rus la origine, a fost prins, iar membrii nu au ezitat să facă publică modalitatea prin care s-au îmbogățit și despre legăturile cu mafia.

Societatea JuicyFields, paravan prin care s-au rulat 600 de milioane de euro

Igor Kekșin a fost membru marcant al grupului organizat cu sediul în Sankt Petersburg, care a dat o lovitură de peste 600 de milioane de euro. Paravanul era societatea JuicyFields, care se arăta drept ca o șansă pentru investiții în plantațiile de canabis medicinal.

„Erau plasate camere video şi banere cu JuicyFields astfel încât să se vadă că am fi parteneri. Plantele erau crescute în faţa camerelor. Acceptam bani de la investitori şi le spuneam că îi investim. Organizam expoziţii şi prezentări. Făceam să pară că sunt multe plantaţii de canabis când în realitate nu prea era”, a spus Igor Kekșin.

186.000 de cetățeni din Europa au fost păcăliți

„La început am crezut că este prea frumos pentru a fi adevărat. Prea frumos să fie adevărat? Profit 50% în trei luni este o nebunie”, a spus Thomas Nelson, un investitor danez, care a căzut în plasa rușilor.

Acesta și-a convins inclusiv amicii cu bani să se alăture schemei. După doi ani, au pierdut tot ce au investit, după ce persoanele care erau în spatele JuicyFields au dispărut. Potrivit Europol, nu mai puțin de 186.000 de cetățeni din Europa au fost păcăliți.

Ari Widell este vânător de escrocherii și blogger. El s-a ocupat singur de această afacere și așa a ajuns la șeful ei, un rus care avea mai multe identități.

„La început, când folosea firma Recyclix, era cunoscut sub numele de Mark Kowal. Când s-a implicat în JuicyFields, sub numele de Paul Bergholts. Numele său adevărat era de fapt Serghei Berezin”, a spus Ari Widell.

Rușii nu se aflau niciodată printre victimele rețelei de escroci

Serghei Berezin are 40 de ani, e rus și e as în materie de escrocherii. Acum nouă ani, sub paravanul unei societăți de reciclare, el și amicii săi au furat aproape 40 de milioane de euro în doi ani. Rușii nu se aflau niciodată printre victimele lor.

Poliția din Germania a anunțat că majoritatea membrilor acestor rețele sunt ruși, iar victimele, cetățeni europeni.

„Din experienţa mea în infracţiunile financiare, pot spune că este cel mai mare caz la care am lucrat. Bănuim că au legături cu crima organizată. Cu mafia”, a spus Ina Kinder, procuror german.

În primăvară, Serghei Brezin a fost arestat în Republica Dominicană. În prezent e în Spania unde așteaptă să fie judecat pentru fraudă, spălare de bani și legături cu organizații criminale. La dezmembrarea rețelei a contribuit și Poliția Română, care a colaborat cu colegii din alte 24 de țări europene.

