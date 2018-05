(P) Rețeta succesului unei gelaterii

Echipamente necesare intr-o gelaterie

O prima decizie importanta consta in alegerea tipurilor de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii, in functie de tipul de gelaterie pe care ati decis sa il deschideti. Exista posibilitatea alegerii tipului de inghetata traditionala, care necesita un anumit tip de echipament, sau tipul de inghetata cremoasa, care necesita alte utilaje, dintr-o gama variata de echipamente.

Astfel, atunci cand alegeti sa deschideti o gelaterie, pentru a functiona in parametri optimi, aveti nevoie de urmatoarele utilaje: pasteurizatoare, masini de inghetata, dulapuri frigorifice pentru inghetata si vitrine pentru expunere inghetata. Aceste echipamente vor fi alese in functie de dimensiunile spatiului in care se vor amplasa si totodata raportandu-se la media estimativa a consumatorilor.

Specialistii din echipa SDS Group va pot oferi o gama larga de echipamente necesare intr-o gelaterie, precum:

Pasteurizatoare : in care toate componentele care intra in contact cu amestecul sunt din otel inox sau din material netoxic si sunt usor de detasat si curatat

Masini de inghetata : cu o productivitate de la 2 lt/ciclu sau 10 lt/ora pana la 7 lt/ciclu sau 60 lt/ora

Dulap frigorific inghetata : cu usi cu inchidere automata, cu garnituri magnetice

Vitrine expunere inghetata : pentru care dimensiunile variaza in functie de nevoile clientului

Produse populare gelaterie

Dintre utilajele pentru gelaterie prezentate mai sus, o importanta deosebita se acorda atat masinilor de inghetata, cat si vitrinelor de inghetata. Fara indoiala, este bine stiut faptul ca pentru intregul proces se acorda o atentie deosebita, de la preparare pana la obtinere, depozitare si expunere clientilor.