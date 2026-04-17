Chioșcurile ilegale vor fi dezafectate, iar comerțul din parcuri va fi adus în legalitate

În cadrul postării de pe Facebook, Ciprian Ciucu a transmis faptul că parcurile monumentale vor fi civilizate, chioșcurile ilegale vor fi dezafectate, iar comerțul din parcuri va fi adus în legalitate.

„Civilizăm parcurile monumentale, dezafectăm chioșcurile ilegale și aducem comerțul din parcuri în legalitate. În aproximativ două-trei săptămâni vom lansa în dezbatere publică un regulament în ceea ce privește terasele, inclusiv pe cele din parcuri. Regulamentul va fi însoțit de un ghid de elemente permise: tipuri de mobiler, aria cromatică a copertinelor, umbrelelor, dimensiuni pergole și jardinirere etc.

Apoi, pe modelul Brașovului, în colaborare cu patronatul HORA, vom lua stradă cu stradă din centrul Bucureștiului și vom reglementa cât și cum se va putea întinde, în funcție de trama stradală și dimensiunile trotuarelor, fiecare terasă pentru a oferi predictibilitate, dar și control”, a transmis Ciucu.

Acesta a precizat că doar în ultima lună a semnat dispoziții de desființare pentru aproape 55 de construcții ilegale.

„Deja am semnat doar în ultima lună dispoziții de desființare pentru cca. 55 de construcții ilegale (terase, chioșcuri, dependindințe) aflate pe domeniul public, fără autorizații, fără a respecta regulamentul urbanistic. Probabil că este un record pentru București (după momentul Băsescu), chiar dacă suntem încă la început”, a spus Ciprian Ciucu.

Principalele probleme ale parcurilor din București

În parcurile din București se remarcă anumite probleme. Printre acestea se numără malurile degradate, de exemplu în parcul Herăstrău.

Totodată, în parcuri se regăsesc alei deteriorate, gropi, care necesită lucrări urgente pentru siguranță.

O altă problemă o reprezintă comericializarea excesivă, astfel că parcurile sunt transformate în zone de chioșcuri, terase, fiind influențat scopul inițial de relaxare și natură.

Parcul Herăstrău a ajuns o cacofonie de caşcarabete cu mici, popcorn, muţunache şi pokemoni, spune Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat starea parcului Herăstrău, pe care l-a descris ca fiind „o cacofonie ridicolă de mobilier urban” și „plin de cașcarabete”. Declarațiile au fost făcute în urma unei vizite în parc, edilul atrăgând atenția că zona necesită o reabilitare amplă.

Potrivit primarului, deși recent s-au realizat lucrări de reparație a aleilor și s-au plantat noi arbori, acestea nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți semnificativ starea parcului.

„Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc”, a declarat Ciucu.

Edilul a detaliat o serie de probleme existente, printre care mobilierul urban neunitar—patru tipuri diferite de coșuri de gunoi, șase modele de bănci și trei modele de stâlpi de iluminat.

În plus, a atras atenția asupra numărului mare de „cașcarabete” care desfigurează spațiul public: „cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni”.

Atenția a fost îndreptată și asupra parcului Cișmigiu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis în urmă cu aproape o lună faptul că și parcul Cișmigiu este vizat, astfel că vor fi scoase „caşcarabetele”, iar tot ce este amplasat ilegal va fi dezafectat.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri! După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB.

Acum suntem încă la început, ne facem mâna”, a precizat în urmă cu aproape o lună, pe Facebook, primarul Ciprian Ciucu.






