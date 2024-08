Care sunt riscurile ascunse ale caselor de lemn și pe structură metalică. Expert: „Vorbim de sume care deja contează”

Experții consultați de Libertatea avertizează că există o serie de costuri ascunse legate de acestea: necesită teren, legare la utilități, autorizații, plus izolare termică dacă beneficiarii doresc să le utilizeze și iarna.

Casa de lemn de 8.600 de euro

Pe site-ul Casedinlemn.com, cel mai ieftin model, numit „Viorica Constanța”, este de 6.550 de euro. Aceasta are 6,33 metri lungime și 4 metri lățime, cu o suprafață totală de 25,32 metri pătrați. Casa are dormitor, baie și living cu chicinetă.

La prețul kitului se adaugă montaj (1.500 de euro), învelitoare de acoperiș (550 de euro) și transportul, la prețul de 7 lei pe kilometru. În total, 8.600 de euro plus transport.

Foto: casedinlemn.com

Trebuie izolată termic pentru a fi locuită iarna

Producătorul menționează că pereții au 45 milimetri grosime.

„Casa cu perete standard poate fi locuită 3 sezoane + ocazional pe timp de iarnă. Pentru a fi folosită ca locuință permanentă, casa poate fi izolată ulterior (de către beneficiar) pe interior (izolație+rigips) sau pe exterior (izolație+tencuială decorativă)”, se menționează pe site.

Pentru cei cu dare de mână există modelul „Oana Brașov”, care are o suprafață de 144,6 metri pătrați utili. Aceasta costă 46.950 de euro, la care se adaugă 9.800 de euro montajul, 2.750 de euro pentru învelirea acoperișului și transportul. În total, 59.500 de euro plus transport. Casa are trei dormitoare, două băi, living cu bucătărie deschisă și terasă.

Foto: casedinlemn.com

Case de metal, de la 9.000 de euro

Pe site-ul Eisen-Metal.ro, o casă modulară de forma literei A pornește de la 46.750 de lei. Aceasta are o suprafață de 36 de metri pătrați, la care se adaugă 12 metri pătrați la etaj, în total 48 de metri pătrați, conform descrierii de pe site.

Opțional, la aceasta se mai pot adăuga:

podea – 9.900 de lei

kit pentru acoperiș – 18.810 lei

ferestre – 17.600 de lei

montaj – 12.650 de lei

fereastră de mansardă și kit de etanșare termică – 2.500 de lei.

Cu toate acestea, prețul ajunge în total la 108.170 de lei, echivalent cu 21.730 de euro.

La această sumă urmează să se adauge și prețul transportului, aceasta fiind livrată din Baia Mare.

Foto: eisen-metal.ro

Varianta mare, cu dare de mână

Pe site-ul CaseMexi.ro se comercializează case de mai multe tipuri: cu parter, cu mansardă, mici sau mari, de peste 160 de metri pătrați.

Cea mai mică are o suprafață construită de 89,64 metri pătrați, o suprafață utilă de 71,71 metri pătrați și o terasă de 13 metri pătrați. Aceasta are living, bucătărie, două dormitoare. Există trei niveluri de preț: economic, standard și premium.

Prețul structurii în sine este de 14.902 euro, dar cu toate închiderile, tencuielile, opțiunile și sistemul de încălzire prețul ajunge în final la 51.916 euro pentru varianta economică, 57.684 de euro varianta standard sau 65.375 de euro în cea premium.

Există și case cu suprafețe foarte mari, de peste 300 de metri pătrați și etaj. Una din acestea costă 185.317 euro în varianta economică și 233.362 de euro în varianta premium, cu toate opțiunile.

Foto: casemexi.ro

Riscuri ascunse

Experții consultați de Libertatea avertizează însă cu privire la acestea: deși par mai ieftine decât cele clasice, acestea au în continuare nevoie de teren, autorizații de construire, iar durabilitatea și calitatea execuției sunt și ele importante. De asemenea, trebuie conectate la utilități.

„Principalul avantaj este costul, care e considerabil mai mic decât în cazul construcțiilor rezidențiale clasice, al doilea avantaj este rapiditatea construcției. Este bine-cunoscută expresia – o casă trebuie să se așeze – în cazul construcțiilor clasice anumite etape necesită pur și simplu mai mult timp. Pe de altă parte, în cazul caselor de lemn este esențială o foarte bună execuție, acesta fiind principalul dezavantaj. Un alt aspect ce ridică semne de întrebare este durabilitatea construcției și întreținerea periodică”, a declarat, pentru Libertatea, Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro.

Se adaugă costuri cu terenul

Acesta spune că în zonele de lângă marile orașe, prețul pentru teren este între 100 și 200 de euro/ metru pătrat, însă totul depinde însă de vecinătăți, utilități, acces, drumuri care dau prețul final al terenului.

Crainic spune că pentru cine dispune de teren la țară, în final va ieși cu costul mai mic.

Acesta avertizează și de creșterea costurilor atunci când trebuie făcută conectarea la utilități. „Depinde de teren, dacă utilitățile există deja, racordurile nu presupun un cost mare, dacă însă utilitățile trebuie aduse pe teren, vorbim de o perioadă considerabilă de timp și de sume care deja contează”, a afirmat Crainic.

Directorul de marketing al Imobiliare.ro mai avertizează și că sunt necesare autorizații de construire, emise de primăria pe raza căreia se intenționează amplasarea unei case de lemn sau pe structură metalică.

Conform art. 1, alineatul 2 din Legea 50/1991, actualizată în 2021, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, construcțiile se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, emisă în condițiile prezenței legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor.

„Cu alte cuvinte, orice construcție care nu este pe structură demontabilă, ci are caracter permanent, fundație și se racordează la rețelele de utilități din zonă (electricitate, gaz, apă, canal, etc.), are nevoie de autorizație de construire”, punctează Crainic.

Ce se poate achiziționa acum de 35.000 de euro

Liderul AUR, George Simion, le promite românilor locuințe de 35.000 de euro cu dobânzi subvenționate de stat, însă la aceste prețuri se pot achiziționa în marile orașe doar garsoniere.

Conform datelor de pe portalul Imobiliare.ro, în marile orașe precum București, Cluj, Iași, Timișoara etc se pot achiziționa doar garsoniere în prețul de 35.000 de euro.

În schimb, în localitățile de lângă acestea se pot achiziționa apartamente de două camere. Spre exemplu, un apartament de două camere în Pantelimon, de 29 de metri pătrați, costă 35.000 de euro.

În schimb, în orașele mici din țară, pentru aceeași sumă se pot achiziționa apartamente mai mari. Spre exemplu, un apartament de două camere cu suprafață de 40 de metri pătrați în Tuzla costă 35.000 de euro, același preț fiind și pentru un apartament de două camere în Urziceni.

Foto: eisen-metal.ro

