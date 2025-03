Deputatul George Becali, care şi-a dat demisia recent din partidul AUR, a povestit că Simion l-a contactat acum două zile: „Mi-a zis, nea Gigi, iartă-mă, am greșit. Până miercuri închid telefonul și nu mai vorbesc cu nimeni, nici pe TikTok, ca să nu fiu ispitit. Asta am vorbit cu George Simion.”

Deși a acceptat scuzele, Becali a spus că nu vrea să mai meargă pe acelaşi drum cu un om care a trădat.

„Eu l-am iertat, dar asta nu înseamnă să ne apucăm acum să mai fim tovarăși. Adică, eu te iert, dar eu, ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viața ta.”

Becali a demisionat din partidul AUR

Gigi Becali și-a explicat decizia de a părăsi AUR, acuzând partidul de trădare. El a menționat că a adus un plus de 4-5 procente partidului, dar a fost dezamăgit de comportamentul ulterior al conducerii.

„Eu am intrat în partid cu inima curată, am adus 4 sau 5 procente în plus, după care trădarea ați văzut, discursul lui. E istorie, săracu. M-a trădat partidul, de fapt, pentru că partidul ăsta nu a fost creat, cum zicea Târziu, să fie locotenentul lui Georgescu”, a declarat Becali, conform sursei citate.

Critica la adresa lui Călin Georgescu

Becali a comentat și despre Călin Georgescu, criticându-i comportamentul. „El ce spune, că spune nebuniile alea, spune că crede în acele nebunii. Cred că a căzut într-o depresie, pentru că nu înțelege nici el de ce se poate întâmpla așa ceva. El a intrat într-un joc, pe Tik Tok”, a adăugat fostul deputat AUR.

În ceea ce privește viitorul politic, Becali a anunțat că nu va discuta despre nicio susținere până la stabilirea candidaților pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. El a sugerat că George Simion ar putea fi unul dintre finaliști, dar a refuzat să ofere mai multe detalii până la momentul respectiv.

