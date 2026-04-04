Viktor Orban și Robert Fico cer UE să renunțe la sancțiunile aplicate petrolului rusesc

Viktor Orban și Robert Fico cer UE să renunțe la sancțiunile aplicate petrolului rusesc, după o discuție telefonică pe care au purtat-o sâmbătă. Cei doi premieri cer UE să lase Rusia să vândă petrol în Uniune, invocând faptul că statele membre ar trebui să poată obține gaz și petrol din toate sursele disponibile, inclusiv din Rusia.

„În ciuda Sâmbetei Mare, astăzi este o zi lucrătoare. Am purtat discuții cu Robert Fico, deoarece situația din Europa este critică – o criză energetică majoră se apropie și se accelerează cu fiecare zi.

Economia europeană este amenințată de o criză energetică și, ca rezultat, de creșterea prețurilor. Pericolul este imediat și poate fi evitat doar într-un singur mod – Uniunea Europeană trebuie să-și refacă rezervele de petrol și gaze din toate sursele posibile, în cele mai mari cantități și cât mai rapid posibil. (….) Cerem ca Bruxelles să suspende imediat sancțiunile și restricțiile impuse industriei energetice rusești”, a declarat Viktor Orban, după discuția telefonică cu premierul Slovaciei.

Premierul Ungariei îi cere UE să-l oblige pe Zelenski să deschidă imediat conducta „Drujba”

Totodată, Viktor Orban și Robert Fico susțin că UE ar trebui „să-l oblige” pe Volodimir Zelenski „să deschidă imediat conducta de petrol Drujba”.

„Bruxelles trebuie să-l oblige pe Zelenski să deschidă imediat conducta de petrol «Drujba»”, a mai spus Viktor Orban, după discuția telefonică cu Robert Fico.

În ianuarie 2026, livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost oprite din cauza unui atac cu drone rusești asupra echipamentelor din Ucraina, potrivit autorităților de la Kiev.

Prețurile la petrol au crescut după izbucnirea războiului din Iran

Prețul petrolului a crescut semnificativ după atacurile din 28 februarie ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, care au afectat transporturile din Golf. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a descris această situație drept cea mai mare perturbare a lanțului de aprovizionare cu petrol din istorie, relatează Reuters.

Slovacia și Ungaria, considerate excepții în cadrul Uniunii Europene pentru menținerea relațiilor cu Moscova, sunt singurele state membre care continuă să importe petrol rusesc.

Uniunea Europeană a redus semnificativ importurile de petrol rusesc

UE a redus semnificativ importurile de petrol rusesc. Până la sfârșitul anului 2025, Uniunea Europeană importa doar 1% din petrolul său din Rusia, după ce a redus semnificativ achizițiile în urma invaziei rusești din Ucraina, începută în 2022. Cu toate acestea, liderii Slovaciei și Ungariei insistă asupra necesității de a utiliza toate sursele disponibile pentru a face față crizei energetice, subliniind că problema nu poate fi rezolvată doar la nivel național.

La finalul lunii februarie, Slovacia și Ungaria amenințau că vor lăsa Ucraina în beznă dacă nu primeau petroln rusesc. Totodată, în luna ianuarie, Ucraina a contestat inclusiv decizia CJUE privind interzicerea transporturilor de gaz rusesc în țările UE.

În timp ce Slovacia și Ungaria cer renunțarea la sancțiunile împotriva Rusiei, alte cinci state membre ale Uniunii Europene au solicitat introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor energetice, ca răspuns la creșterea prețurilor la carburanți.