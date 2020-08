VIDEO | Surpriza emoționantă făcută de Roger Federer pentru două fetițe din Italia

Vittoria si Carola, din Finale Ligure, regiunea Savona, au apărut în toate publicațiile lumii și au oferit numeroase interviuri, dar nu se așteptau să fie vizitate tocmai de Roger Federer pe unul dintre acoperișurile pe care au jucat.

Nu ne vine să credem! Federer este pe acoperișul nostru! Vom juca tenis cu Federer Reacția fetițelor la apariția legendarului jucător:

Federer, 20 de turnee de Mare Șlem în palmares, a făcut câteva schimburi cu Vittoria și Carola, a luat prânzul alaturi de cele doua fete, iar la final le-a anunțat că, împreuna cu Rafael Nadal, le va oferi un stagiu la tabăra de vară organizată de Academia de Tenis a jucătorului spaniol de la Mallorca.

Incredible to see... again! One of the most spectacular and unusual tennis matches we have seen in a while. ? Liguria, Italy ?? @rogerfederer #TheRooftopMatch pic.twitter.com/a7FfCSkvr0 — Barilla (@Barilla) July 31, 2020