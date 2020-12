După ce soția sa a decedat, Ionuț Toncu a făcut un apel pe Facebook pentru a-și transfera copilul nou-născut de la spitalul din Caracal, care nu dispune de aparatură performantă.

Unul dintre medicii implicați în acest caz a cerut ajutorul altor unități sanitare, dar spitale din Olt, Dolj și București au refuzat transferul copilului, potrivit unui mesaj transmis de tatăl copilului pe Facebook.

„Oamenii buni, starea copilului nu este ok, analizele nu sunt bune, medicul neonatolg din #Caracal cere transferul lui.

A sunat la toate spitalele din OLT, DOLJ, BUCUREŞTI, toţi refuză transferul pe motiv că nu au locuri sau că trebuie să sune cineva cu relaţii să aprobe????? Vă rog distribuiți peste tot… ???”, a scris, pe Facebook, Ionuț Toncu.

Potrivit lui Ionuț Toncu, medicii s-au temut să transfere copilul fără aprobarea unui superior ierarhic.

„Doamna doctor a sunat la camerele de gardă, spunând că ea nu mai poate ajuta copilul. A apelat la colegii ei, dar a primit numai refuzuri. De fiecare dată i s-a spus de către medicii de gardă că nu acceptă transferul decât dacă primesc un telefon de la cineva de mai sus”, a declarat tatăl bebelușului.

Bebelușul a ajuns la Slatina

În cele din urmă, sâmbătă seara, după ce cazul a fost mediatizat, copilul a fost transferat la spitalul din Slatina, unde a fost supus unor analize.

„Mi-au spus de la spital să revin cu un telefon în trei ore, să îmi spună care e starea copilului. Acum, nu știu dacă e bine sau nu. Și nu știu dacă va fi dus la București”, a afirmat bărbatul.

Doi copii au rămas orfani de mamă

Cristina Toncu, mama bebelușului, a decedat, vineri, la spitalul din Craiova. După moartea ei, doi copii au rămas orfani de mamă. Este vorba despre fiul de 4 ani al familiei și de bebelușul născut joi.

Pe 17 decembrie, Cristina a mers la medicul care i-a supravegheat sarcina şi i-a spus că are dureri de burtă. Pentru că îi era teamă ca micuțului pe care-l purta în pântece să nu i se întâmple ceva, ea a cerut să rămână internată.

Medicul i-a spus că are o dilataţie pe col, dar trebuie să mai aştepte pentru a avea contracţii mai bune. Într-un final, băieţelul s-a născut fără probleme cu o greutate de 3,940 kg.

„Era în culmea fericirii. Şi-a sărutat copilul, i-a spus că-l iubeşte şi că abia aştepta să vină pe lume”, au povestit, pentru Adevărul, rudele tinerei.

După câteva ore, însă, starea Cristinei a început să se înrăutăţească. Femeia a făcut hemoragie intrauterină, iar sângerările nu s-au oprit nici cu tratament.

Medicul i-a spus că trebuie să-i scoată uterul, dar Cristina nu a acceptat. Potrivit rudelor, femeia i-a spus doctorului că îşi doreşte şi o fetiţă. În cele din urmă, a fost supusă intervenţiei chirurgicale, însă starea ei s-a agravat şi mai mult.

Cristina a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată rapid şi s-a luat decizia să fie transferată urgent la Spitalul Clinic Judeţean din Criova unde, însă, a murit.

Acum, familia îl acuză pe doctorul din Caracal că nu a făcut ce trebuie pentru a o salva pe Cristina. Mai exact, oamenii susțin că medicul că nu a transferat-o mai repede la Craiova.

„Sunt acuzaţii nefondate. A fost o luptă contra cronometru. Din păcate, când a intrat în sala de operaţie, la inducţia care i s-a făcut, a suferit stop cardiorespirator. A fost imediat resuscitată, dar pierdea mult sânge. Am hotărât s-o transferăm la Craiova pentru că avea nevoie de ventilator, era nevoie de continuarea resuscitării. Toate ventilatoarele noastre, însă, sunt puse la pacienţii COVID în stare gravă. Nu aveam ce să facem. Ne-am rugat de doctorii de la Craiova s-o primească, spuneau că sunt depăşiţi şi ei. Îmi pare nespus de rău, dar chiar am făcut tot ce am putut”, a declarat Gheorghiţa Truşcă, medic la Spitalul din Caracal, potrivit ziuanews.ro.

Conducerea Spitalului din Caracal a anunțat că a deschis o anchetă internă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Foto: Ionuț Toncu / Facebook

