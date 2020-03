De Paul Tecuceanu,

„Am rămas de 10 zile pe străzi, în orașul Ferrara, Italia. Înainte stăteam în chirie la un moldovean, eram întors din ianuarie din România. Pe zece martie, când mai lipseau patru zile să reînnoiesc luna, după ce abia intrase codul roşu în vigoare, proprietarul mi-a zis să-mi caut în altă parte.

Eram cu bani puţini în buzunar pentru că nu muncisem decât două săptămâni, dar aş fi putut plăti măcar pe două săptămâni. Dar nu am găsit.

Am insistat în cele patru zile, dar nu și-a schimbat părerea. Deci pe 14 martie, cu bagajul după mine, am fost nevoit sa plec… Unde? Sau cum…? Am ajuns într un parc, foarte mare. În prima noapte am dormit puţin, eram foarte îngrijorat şi nu ştiam cum se va termina”, a spus românul, pentru sursa citată.

De parcă situația în care se găsea nu era suficientă, bărbatul a fost apoi bătut crunt şi tâlhărit: „După trei zile, am fost lovit în cap de trei bărbaţi de culoare, în scopul de a fi tâlhărit. Mi-au luat borseta unde aveam ultimi 60 de euro și actele. Mai târziu, am găsit actele aruncate pe jos. Telefonul a scăpat pentru că tocmai îl pusesem la încărcat într-un loc abandonat, dar unde mai este încă curent”.

Face curat în parc

Românul a început să cureţe parcul unde dorme şi primește bani de la trecători, însă ajutorul îi este insuficient. Acesta are nevoie de mâncare, de medicamente şi de un loc de dormit.

„Am stat o zi rău, dar nu puteam renunţa. A doua zi m-am apucat de făcut curăţenie în parc, aşa că după ce am adunat 25 de saci de gunoi, lumea care trecea cu căţeii la plimbare a început să mă întrebe ce şi cum. Mi-au adus o pătură, o pernă, ceva de mâncare, chiar şi 30 euro în prima zi. Ieri, din nou, am muncit toată ziua 15 euro şi ceva de mâncare. Aşa mi-am reînnoit opţiunea de internet pe telefon. Azi am muncit din nou, dar nimic, lumea iese foarte puţin.

Am nevoie de antibiotic. Mi-au rămas puţini bani, trebuie să şi mănânc. Sper că mâine cineva mă va ajuta. Sunt în a zecea zi, și nu vreau sa renunţ, o spun cu lacrimi în ochi! Nopţile sunt reci, şobolani peste tot, pe străzi nu-i chip de ieşit, e doar poliţia şi armata. Nu se mai glumeşte! „, a afirmatt Cătălin.

Nu vrea să fie un ghimpe pentru România

Chiar dacă se află într-o situație disperată, bărbatul nu doreşte să se întoarcă în România.

„Am familie acasă, dar nu sunt prea înstăriţi. Surioara mea e gravidă în şase luni. Aş vrea ca măcar ei să îi fie bine. Am şi un băieţel de patru luni, dar e departe de mine, în altă parte a Italiei. Pentru el m-am întors. Sper să fiu tare şi să rezist în continuare. M-aş simţi ca un laş să mă întorc. Nu vreau să fiu un ghimpe în plus. E greu şi la ei”, spus Cătălin.

Până acum, în Italia au fst diagnsticate cu coronavirus 63.927 de persoane, iar 6.077 au murit.



