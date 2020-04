De Paul Tecuceanu,

Statul Illinois are peste 22.000 de cazuri de COVID-19 și peste 700 de decese. Situația este gravă, însă nu la fel ca în statul New York, epicentrul epidemiei din SUA, cu peste 103.000 de cazuri și aproape 7.000 de morți.

În Chicago, cel mai mare oraș din Illinois și al treilea cel mai mare din SUA, au fost înregistrate peste 8.500 de cazuri.

“În prima zi, am fost terorizați! Personal, am crezut că sunt condamnată la moarte. A fost o teamă de necunoscut. Numai moarte, moarte, era în mintea mea. A fost haos, oamenii plângeau… Presa vorbea numai despre moarte, iar la nivelul minții noastre se ducea o luptă grea, pentru că ne aduceam aminte de ceea ce am auzit sau am văzut”, a spus Gabriela Stoia, care lucrează ca asistent medical la UChicago Medicine, unul dintre cele mai mari spitale din orașul american.

Lucrurile s-au schimbat însă după cum spune asistenta medicală.

„Noi, angajații spitalului, am realizat că suntem mai protejați decât cei de afară. Ne-am încurajat unii pe alții, iar acum zâmbim, ba chiar, uneori, chiar ne distrăm. Relațiile dintre noi se întăresc în fiecare zi, ne apreciem mai mult unul pe altul. Vrem să privim lucrurile altfel”, a continuat ea.

Românca a spus că lucrează în ture de câte 12 ore, dar „nu ne lipsește nimic”: „Avem mâncare, avem apă, protecție… În plus, ni s-a oferit cazare într-un hotel de patru stele, iar condițiile de acolo sunt foarte bune”, a continuat ea.

Cât despre protecție, ea spune că asistentele încearcă să limiteze numărul vizitelor la pacienți, pentru „a ne proteja”.

Intrăm în saloanele pacienților ori de câte ori e nevoie, însă încercăm să limităm vizitele. Le facem cu mâna prin geam, le zâmbim, astfel încât nimeni să nu fie disperat sau să se simtă singur. În următoarele zile, vrem să aducem iPod-uri în saloane, pentru ca pacienții să poată să-și vadă rudele și să le vorbească. Gabriela Stoia, asistentă medicală în spitalul UChicago Medicine:

Pacienții nu sunt retestați, ci trimiși în carantină în hoteluri

În ceea ce privește pacienții pe care îi tratează în spitalul în care lucrează, ea a spus că sunt și „pacienți de 90 de ani, care se refac”.

„E foarte greu cu cei aflați pe ventilație mecanică. Cei mai mulți dintre ei au și alte probleme de sănătate, mai ales cei de la 65 de ani în sus. Aici, pacienții care vin cu simptome specifice COVID-19 sunt testați imediat. Dacă sunt pozitivi, atunci primesc tratament. Apoi, dacă simptomele încep să dispară, e foarte bine. Nu îi retestăm, dar nici nu îi lăsăm să meargă acasă, ca să nu existe riscul să-i îmbolnăvească pe cei dragi. Îi trimitem să stea în hotelurile pe care le avem la dispoziție”, a continuat românca.

Confecționează măști în spital

Deși în acest moment spitalul nu duce lipsă de resurse, conducerea încearcă să prevină acest lucru.

“Din acest motiv, în spital se fac măști din bumbac. Pe acestea le folosim doar pe holuri, nu atunci când mergem în saloanele pacienților. Dacă nu vom mai avea echipamentele necesare, aceste măști ne vor salva, cu siguranță”, a afirmat Gabriela Stoia.

“Aici, în America, autoritățile le recomandă oamenilor care nu mai găsesc măști să nu intre în panică și să folosească bandane. E foarte important ca fiecare să-și protejeze nasul, gura și ochii”, a încheiat românca.

