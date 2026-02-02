Tânăra româncă a dezvăluit cât au plătit pentru parcare în St. Moritz

Pentru nimeni nu este un secret faptul că St. Moritz este una dintre cele mai scumpe destinații de iarnă din Europa. În orașul elvețian vin turiști din toată lumea și este recunoscut pentru că este preferat de oamenii extrem de bogați, afaceriști, vedete și chiar membrii ai familiilor regale.

Românca a mers în stațiunea din Elveția alături de iubitul și un grup de prieteni și au petrecut acolo doar o zi. Tânăra a filmat toată experiența și a distribuit videoclipul pe Instagram. Mihaela a dezvăluit cât au plătit pentru lucrurile cumpărate din St. Moritz și pentru parcare.

„Cât costă o pizza în St. Moritz, unul dintre cele mai scumpe orașe din lume? Am fost o zi întreagă în orașul bogaților și mi-a cam ajuns. Pentru trei ore și jumătate de parcare am plătit 50 de lei și a meritat pentru că orașul e frumos, dar clar nu e ceea ce vedem pe Instagram”, spune ea.

O ciocolată în St. Moritz poate ajunge și la 150 de lei

Grupul de prieteni și-a început ziua în St. Moritz plimbându-se prin oraș, după cum se vede în filmarea de pe TikTok. Tânăra româncă a mărturisit că și-a dorit să își ia un suvenir așa că s-a gândit la o ciocolată renumită în oraș, dar prețul a făcut-o imediat să se răzgândească.

„Am vrut să îmi cumpăr o ciocolată ca suvenir pentru că sunt renumiți pentru ea, dar o ciocolată de 100 de grame costa 150 de lei așa că mi-am luat un magnet”, a mai povestit ea, în videoclipul postat pe TikTok.

Cât a plătit românca pentru o felie de pizza în St. Moritz

Mihaela a dezvăluit pe TikTok și prețurile pentru pizza în celebra stațiunea. Tânăra spune că nu sunt foarte multe restaurante în stațiune, în afara celor din hoteluri. Totuși, grupul a găsit o pizzerie de la care să ia o gustare și a fost „bunicică”, după cum a dezvăluit românca în videoclip.

Pentru cea mai simplă pizza din meniu, prețul este de aproximativ 26 de lei, iar dacă clienții își doresc o variantă cu carne, atunci prețul este de aproximativ 36 de lei.

„Când am vrut să mâncăm, am realizat că nu prea sunt restaurante. Majoritatea turiștilor mănâncă direct la hotel. Până la urmă, am găsit o pizzerie și ne-am luat o felie de pizza chiar bunicică. Pizza margerita costa 5 franci elvețieni, adică aproximativ 26 de lei, iar pizza cu pui 7 franci, adică aproximativ 36 de lei”, a mai explicat Mihaela, pe TikTok.

La începutul lui 2025, un tânăr român care a mers în vacanță în St. Moritz a fost uimit de prețul pe care l-a plătit pentru o pâine. Internauții s-au întrecut în reacții și comentarii la acel moment.

Cele mai importante detalii pe care trebuie să le știi despre St. Moritz

St. Moritz este una dintre cele mai faimoase și exclusiviste stațiuni montane din lume, aflată în estul Elveției, în cantonul Graubünden. Locul este cunoscut pentru peisajele spectaculoase, aerul curat și pentru faptul că aici vin, an de an, miliardari, vedete și turiști cu bugete generoase.

Stațiunea se află la peste 1.800 de metri altitudine și are soare aproape tot anul, un detaliu cu care localnicii se laudă constant. În 2025, St. Moritz a fost în top 10 destinații din Europa perfecte pentru vacanța de iarnă.

Orașul a devenit celebru încă de la finalul secolului XIX, când a început să atragă turiști bogați din toată Europa. De-a lungul timpului, St. Moritz a găzduit două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă și este considerat un simbol al turismului de lux. Aici găsești hoteluri de cinci stele, magazine ale celor mai scumpe branduri din lume, restaurante rafinate și servicii unde prețurile sunt, pentru mulți, greu de digerat.

St. Moritz nu este o destinație pentru vacanțe „low cost”. Chiar și lucrurile obișnuite – o masă rapidă, o cafea sau parcarea mașinii – pot costa de câteva ori mai mult decât în alte stațiuni europene. Tocmai de aceea, pentru mulți turiști, vizita aici este mai degrabă o experiență care șochează decât una relaxantă.

Cum a apărut St. Moritz, stațiunea elvețiană care este un simbol al luxului

La finalul secolului al XIX-lea, St. Moritz era doar un sat de munte cunoscut pentru izvoarele sale minerale. Totul s-a schimbat când Johannes Badrutt, proprietarul unui hotel, a făcut un pariu curajos cu câțiva turiști britanici: le-a promis că, dacă vin iarna și nu le place vremea sau experiența, le plătește drumul înapoi.

Britanicii au acceptat, au venit, au descoperit soarele, zăpada și aerul curat, iar stațiunea a început să se umple de oaspeți cu bani. Ideea de vacanță de iarnă la munte era nouă la acea vreme, iar St. Moritz a fost printre primele locuri care au transformat frigul și zăpada într-un produs de lux.

De atunci, stațiunea a crescut constant, atrăgând aristocrați, industriași și, mai târziu, celebrități din întreaga lume.