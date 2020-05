Ellen DeGeneres et sa femme Portia De Rossi vendent une résidence originale de style Tudor anglais seulement quatre mois après l'avoir achetée. Située dans la communauté balnéaire exclusive de Montecito, en Californie, pour la somme 6,9 millions de dollars. Le couple l'a acheté plus tôt dans l'année pour seulement 3,6 millions de dollars. La résidence originale était à l'origine une paire de bâtiments Tudor ressemblant à une grange datant du milieu des années 1700. Construites à l'origine à Surrey, les structures antiques ont été soigneusement démontées, puis minutieusement reconstruites sur une parcelle boisée épaisse d'environ 1,3 hectare à Montecito. Il est de 5500 pieds carrés et ne dispose que de deux chambres, deux salles de bain complètes et deux demies. Le couple et son équipe d'experts ont réalisé de nombreuses rénovations tout en préservant l'intégrité de l'architecture. Ils ont installé une nouvelle cuisine haut de gamme avec un snack-bar moderne et mis à jour les salles de bains. À l'intérieur, il y a un immense salon à double hauteur. Il y a aussi un bureau octogonal bordé de superbes fenêtres à battants de 28 carreaux, un petit salon avec une cheminée d'angle massive et une tanière surélevée qui donne sur le salon. Dans une autre aile, une chambre mansardée avec cheminée donne sur un deuxième salon qui est ancré par une cheminée asymétrique en brique peinte en blanc brillant dans sa dernière refonte. La maison s'étend sur plusieurs terrasses en briques entourées de jardins de conte de fées luxuriants et baignés de soleil, entrelacés de sentiers en pierre. Montecito, le 1er mai 2020. Chat show host Ellen DeGeneres and actress wife Portia De Rossi are selling a quirky English Tudor-style residence just FOUR MONTHS after purchasing it. They have put the property in the exclusive seaside community of Montecito, California up for sale for $6.9 million. The couple – who buy and sell real estate as a hobby – purchased it earlier in the year for just $3.6 mill