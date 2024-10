Românii din zonele lovite de fenomenele meteo au făcut mărturisiri despre modul în care oamenii au reușit să se salveze în ultimul moment de furia naturii. Cei mai mulți au rămas fără bunuri, care au fost distruse de apele care le-au inundat locuințele. De altfel, imaginile cu dezastrul produs de furtuna DANA au făcut înconjurul lumii.

Anca Albert, o româncă din Valencia, susține că evenimentele s-au desfășurat cu rapiditate, iar tot prăpădul a fost realizat în aproximativ un sfert de oră.

„A fost o chestiune de aproximativ 10-15 minute în care a s-a inundat absolut tot. Sunt mașini luate de apă, chiar și mașina ,ea a fost luată de apă din fața blocului. Apa a intrat chiar și în scările blocurilor, la noi a intrta până la a treia treapta, a fost de circa o jumătate de metru”.

Oamenii s-au refugiat sub podurile de lângă calea ferată

Anca a fost completată de Virgil Ghiță, alt român stabilit în Spania.

„Unde am eu o hală aproape de Valencia e a doua oară când suntem inundați, apa e la un metru îmi spun colegii ei sunt acolo blocați, așteptam să se retragă apele, autoritățile sunt aici, dar apa se retrage foarte încet. Am petrecut noaptea pe un pod peste o cale ferată, am găsit adăpost acolo mai multe vehicule. Au fost închise străzile chiar de autovehiculele pe care le-a luat apa și nu s-a mai putut circula. Vobeam cu un prieten mai ân vârstă care spunea că în viața lui nu a văzut așa ceva”.

