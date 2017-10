Rovana Plumb a spus, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, în cadrul căruia şi-a prezentat demisia din Guvern, că este un om bun de partid şi că a luat o decizie nu la cald.

„Am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit şi pentru că sunt un om bun de partid şi pentru că acest partid a câştigat încrederea în milioane de oameni prin programul pe care noi l-am prezentat, acest program trebuie în continuare să fie pus în aplicare. Nu am renunţat la demisie, demisia este un act unilateral, şi nu mă joc şi sunt fermă în moementul in carte iau o decizie. Am spus-o la începutul şedinţei CExN, mi-am menţinut-o vreau pe această cale să le mulţumesc tuturor colegilor şi care au fost astăzi aici şi celor de acasă care mi-au transmis mesaje şi vreau sari rog pe toţi cei acre sunt de buna credinţă şi îşi iubesc această ţară să înţeleagă gestul nostru. Demnitatea este ceea ce ne rămâne”, a spus Rovana Plumb.

Despre dosarul Belina, în care este urmărită penal, Plumb a spus că nu a fost chemată la audieri şi că a aflat prin intermediul jurnaliştilor de înştiinţarea de la DNA,

„Nu am fost chemată la nicio audiere. Eu am fost înştiinţată de DNA cp sunt în dosarul Belina prin intermediul dvs. Eram în negocieri cu Comisia Europeană toţi reprezentanţii CE erau în sala de şedinţă a Ministerului Fondurilor Europene şi discutam despre cum putem să dezvoltăm infrastructura socială şi infrastructura rutieră în urbanul mic şi mediu, pentru care am aprobat în urma negocierilor o realocare de 200 de milioane de euro. Aşa am aflat despre ceea ce s-a întâmplat. În continuare nu sunt vinovată, dar nici nu doresc să se folosească o serie întreagă de pretexte în bătăliile politice”, a spus Rovana Plumb.



Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc au demisionat din Guvern, iar vineri, de la ora 12:00, PSD se va reuni din nou în şedinţă, pentru a decide numele înlocuitorilor. Despre Shhaideh şi Plumb, premierul Mihai Tudose a spus că cele două şi-au prezentat demisiile din clipa în care au fost citate să se prezinte la DNA, în dosarul Belina, însă au fost refuzate. Despre decizia celor două de a părăsi Guvernul, atât premierul, cât şi liderul PSD au spus că cele două au ajuns la limita răbdării.