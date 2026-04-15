„Rusia era pregătită să accepte uraniul îmbogățit al Iranului pe teritoriul său”, a declarat Peskov pentru postul de televiziune India Today. „Ar fi fost o decizie bună. Din păcate, partea americană a respins această propunere.”

Propunerea Rusiei, lansată inițial în iunie 2025, prevedea ca Moscova să preia stocul de uraniu al Iranului și să îl transforme în combustibil pentru reactoare civile. Scopul era de a reduce temerile internaționale legate de posibilitatea ca Iranul să dezvolte arme nucleare. Deși inițiativa a fost reiterată recent, nu s-a ajuns la un acord.

Administrația președintelui american Donald Trump a exclus această variantă, potrivit surselor din presa americană. În același timp, Iranul a subliniat că orice decizie depinde de un eventual acord mai amplu cu Statele Unite, inclusiv pe tema programului său nuclear.

Washingtonul a invocat în repetate rânduri riscul ca uraniul îmbogățit al Iranului să fie utilizat pentru arme nucleare, acesta fiind considerat un motiv pentru presiuni și atacuri asupra regimului de la Teheran. Un oficial rus din Ministerul de Externe sugerase în trecut că Moscova era dispusă să joace un rol constructiv în soluționarea crizei prin preluarea stocurilor de uraniu iranian.

