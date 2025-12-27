Creşterea exporturilor vine pe fondul sancţiunilor impuse de Uniunea Europeană. Din decembrie 2024, UE a restricţionat importurile de GPL din Rusia, ca răspuns la războiul din Ucraina. Astfel, Moscova a redirecţionat livrările de propan şi butan către pieţe alternative, cum ar fi Asia Centrală şi Afganistan. GPL-ul este utilizat pentru alimentarea autoturismelor, încălzire şi în industria petrochimică.

Potrivit traderilor, livrările către Afganistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan reprezintă acum 36% din totalul exporturilor de GPL ale Rusiei, în creştere faţă de 19% în 2024. Afganistanul a devenit cel mai mare cumpărător din regiune.

În iulie 2025, Rusia a acceptat acreditările ambasadorului afgan, fiind prima ţară care a recunoscut guvernul taliban de la Kabul.

Conform surselor citate, livrările de GPL către Afganistan, realizate inclusiv prin intermediul KazRosGaz, un joint venture ruso-kazah, au crescut cu 1,5 ori în primele 11 luni ale anului, ajungând la aproximativ 418.000 de tone.

Traderii subliniază că această creştere a avut loc şi în urma reducerii exporturilor de GPL iranian, afectate de sancţiunile impuse de Statele Unite. Informațiile au fost publicate inițial de News.ro.

