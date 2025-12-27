„Rezultatul muncii, al perseverenței și norocului”

Într-o discuție cu Libertatea, comediantul și youtuberul George Tănase, unul dintre actorii principali din film, vorbește atât despre experiența lucrului la acest proiect și relația creată cu echipa, cât și despre personajul pe care îl interpretează, importanța respectului într-o relație și criteriile care definesc, din perspectiva sa, un rol de comedie reușit.

„În Pielea Mea” este un film independent scris și regizat de Paul Decu, absolvent de UNATC în 2014, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, recunoscut pentru scurtmetraje precum „WOODS” (2018), „M&M” (2019), „Private Party, Baby!” (2023) și „Drum” (2025). Decu a urmat și un masterat în regie de film la MetFilm School din Londra, în 2017, loc unde a înțeles mult mai clar mecanismele unei povești bine scrise.

Multă vreme a crezut că thrillerul și drama sunt genurile care îl definesc, dar comedia a apărut pe neașteptate și i-a oferit șansa unui debut de care este mândru.

„În Pielea Mea este rezultatul muncii, al perseverenței și norocului, acela de a fi întâlnit persoanele care au crezut în mine și mi-au oferit ocazia să spun o poveste în felul meu”, mărturisește regizorul.

Comedia va fi disponibilă în cinematografele din România pe 10 februarie 2026, iar povestea urmărește, așa cum apare notat în sinopsisul oficial, patru cupluri care, după o banală ceartă în timpul unei petreceri la un grătar, decid să încerce fiecare perspectiva celuilalt, inversându-și „rolurile”: fetele decid să vadă cât de greu este să fie în pielea băieților și invers, pe parcursul unui weekend, pentru a descoperi cum își petrece fiecare timpul liber și de ce consideră fiecare că pentru el e mai greu. Dacă inițial privesc „distracțiile” celorlalți cu invidie, activitățile pe care le fac devin surse de haos și provocări neașteptate.

Afișul filmului „În Pielea Mea”

Micile certuri din cuplu, portretizate într-un mod comic pe marile ecrane

În lungmetrajul său de debut, Decu a ales să vorbească cu mult umor despre micile certuri care intervin în cuplu, în urma unor comparații inutile între bărbați și femei, atunci când, din diverse motive, partenerii nu se ascultă cu răbdare și atenție sau nu își comunică nevoile, dorințele sau că se simt mai puțin ascultați și înțeleși. Interesant este cum dintr-un joc în care protagoniștii se aruncă demonstrativ, din orgoliu, pentru a-și apăra propriile convingeri, ei ajung să devină mai deschiși și toleranți.

Paul Decu spune că a ales să trateze filmul într-o cheie simplă și luminoasă, ca o comedie clasică, cu o imagine caldă, o atmosferă de vară și culori vii care să susțină povestea. Aceeași abordare a avut-o și în privința actoriei și mărturisește că a preferat o interpretare sinceră și implicată, pentru că, așa cum subliniază, indiferent că vorbim de comedie, toți ne luăm în serios, mai ales când vrem să ne impunem punctele de vedere sau să demonstrăm ceva care pare, pe moment, important pentru noi.

Din distribuție fac parte actorii Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță, Sergiu Costache, Gabriel Vatavu, George Tănase și Vlad Gherman, iar regizorul, cu ajutorul lor, a vrut să arate pe marile ecrane diferite tipuri de raportare la acest „război” al sexelor: unii se agață cu încăpățânare de ideea superiorității proprii – ca Gigi sau Ema; alții cred că merită mai mult pe plan personal – ca Bitză sau Didi; unii ajung să participe fără să fi avut vreo intenție, precum Viorel sau Lăcrămioara; iar alții o fac doar de dragul dezbaterii, cum sunt Georgiana și Cezar.

„În celălalt putem găsi exact ceea ce ne lipsește, iar respectul ar trebui să fie mereu reciproc. De la această idee a pornit filmul În Pielea Mea. Nu mi-am propus să dau o lecție, ci mai degrabă să privesc această dispută printr-o lupă comică. Mi-aș dori ca spectatorul să se regăsească, măcar într-o parte, în aceste personaje și poate să privească cu mai mult respect sexul opus. Până la urmă, nu e nevoie să transformăm diferențele într-o competiție. Și sper că filmul reușește să arate asta. Cred că, mai ales în perioada în care trăim, răspunsurile ce se pot opune perpetuării unei astfel de false dezbateri sunt iubirea și respectul reciproc”, concluzionează Decu.

„Ne-a plăcut tuturor relația pe care am creat-o”

În film, Bitză, un tânăr de 30 de ani care nu are încă o ocupație stabilă, este interpretat de George Tănase, actor de comedie, stand-uper și realizator TV. George (32 de ani) s-a născut în comuna Turcoaia, Tulcea, și a ajuns în finala de la iUmor în 2016, iar în 2018 a revenit ca invitat special cu un număr de stand-up în cadrul aceluiași show. În același an, a intrat în echipa emisiunii „În puii mei” ca actor, unde joacă alături de Mihai Bendeac.

A participat la numeroase emisiuni TV, a fost unul dintre concurenții America Express, iar clipurile sale de pe YouTube, în care imită mai multe personaje din lumea showbizului, precum și din diverse reality show-uri, au devenit celebre. În prezent face show-uri de stand-up și filmează scheciuri pe canalul lui de YouTube, alături de numeroși colegi de breaslă.

În rolul din „În Pielea Mea”, Bitză găsește mereu câte ceva de făcut, dar niciodată nu a rămas pe termen lung într-un job. Încă explorează viața, cu un soi de nostalgie pentru anii de facultate, când se simțea liber în cămin. Maturizarea i se pare un proces greu de acceptat, iar în fața lumii poartă masca băiatului șmecher, plin de mușchi și încrezător, capabil să cucerească pe oricine. În spatele acestei imagini însă, se ascunde multă nesiguranță și o nevoie constantă de confirmare. Este într-o relație cu Didi, a cărei celebritate ca influencer îl face destul de gelos.

⁠„Cu Bitză aș fi prieten bun în viața de zi cu zi, pentru că aș face mișto de el în permanență. Și cred că aș merge cu el la sală doar ca să râd de el și el să râdă de mine. Mi-a plăcut aroganța infantilă pe care o are în substrat, iar dacă ar fi să-i dau un sfat pentru o relație armonioasă de cuplu, i-aș spune: Bitzane, nu mai fi gelos, că dacă vrea să te înșele, o face și fără să afli”, spune tânărul despre personajul său.

În filmul „În Pielea Mea”, George Tănase îl joacă pe Bitză, un tânăr de 30 de ani, care nu are încă o ocupație stabilă

„Îmi place când un personaj nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut”

Tănase s-a bucurat mult să facă parte din proiect, mai ales că a rămas prieten cu echipa, după terminarea filmărilor. „De regulă, după un proiect, toată lumea zice: hai să păstrăm legătura, dar nimeni n-o păstrează; aici chiar s-a întâmplat să ținem legătura”.

De exemplu, cu regizorul mă joc săptămânal jocuri pe consolă. Bine, pentru că este regizorul filmului și are posibilitatea să mă mai ia pe viitor în proiecte, îl las să mă bată la FIFA, îl laud chiar și când face lucruri mai puțin bune. Lăsând gluma la o parte, cu tot castul am colaborat în diferite proiecte după terminarea filmărilor, am ieșit la mese, ne-am întâlnit, semn că ne-a plăcut tuturor relația pe care am creat-o, n-a fost doar o aventură de-o vară”, glumește el.

Întrebat care sunt cele mai importante lucruri într-o relație de cuplu, valabile și într-o relație de scenă, actorul a precizat, fără ezitare: respectul, încrederea și iubirea. „Acesta este trepiedul unei relații. Și mi se par criterii valabile și în viața de zi cu zi, și în relațiile profesionale. Ai nevoie de toate trei să creezi o scenă impecabilă cu unul sau mai mulți actori”.

În comedie, cel mai mult apreciază individualitatea și originalitatea unui personaj, cât și toate caracteristicile care-l fac unic, de la modul în care vede lumea din jur, la contrastul de culori pe care le folosește pentru a-și desena propriul univers.

„Nu, nu e scris de ChatGpt, chiar sunt cuvintele mele. Pe românește, îmi place când un personaj nu seamănă cu nimic din ce am mai văzut până acum, un personaj care mă face să râd în orice secvență, chiar și în cele în care tace”, râde George.

În contrast, adaugă el, îi displace când personajele n-au culoare, pentru că actorii „trebuie să fie ei” și n-au curaj să acționeze pestriț doar pentru că există o preconcepție că trebuie să-și imagineze cum ar fi, dacă ar fi acel personaj. „Pe mine mă înfrânează această mentalitate. La În pielea mea, Paul m-a lăsat să fac ce vreau. Vocea n-a fost chiar a mea, comportamentul n-a fost chiar al meu, am avut un personaj colorat”, explică el.

George Tănase

„Mi-ar plăcea să fiu un personaj negativ, un Joker”

George Tănase vorbește despre cum adoră provocarea de a fi mereu altcineva, altceva, de a testa meserii noi și de a se informa despre ele. „Uneori mă simt ca Johnny Sins, și nu te preface că nu știi cine e (n.r. – actor pornografic american, regizor și youtuber); sunt și doctor, și pompier, și polițist; diferența e că de multe ori joc în secvențe cu bărbați”.

Îi plac filmele psihologice și thrillerurile, cele care, așa cum subliniază, au ca substrat evoluția individului, uneori chemările mesianice, trezirea spirituală. Dintre ele, menționează titluri precum: „Dumnezeu pentru o zi”, „Fight Club”, „Inception” și „Matrix”. „Visul meu e ca la un moment dat să joc un rol de antagonist. Mi-ar plăcea să fiu un personaj negativ, un Joker. Să-i afli povestea, cum a ajuns acolo și prin ce a trecut el ca să devină ceea ce este”, spune comediantul.

În final, legat de ceea ce-l motivează în actorie, Tănase concluzionează: „Cum ar zice un mare clasic în viață, Gigi Becali: Repetiție, repetiție. Asta m-a ajutat – perseverența și repetiția. Fără ele n-aș fi reușit să înving lenea niciodată”.

