Această măsură vizează facilitarea accesului la apă pentru publicul larg, călători, pacienți și beneficiarii serviciilor publice.

Proiectul cu preț maxim la apă în aeroport, respins

Anterior, o inițiativă legislativă propunea stabilirea unui preț maxim pentru sticlele de apă vândute în astfel de locații, dar aceasta a fost respinsă de Senat.

Printre motivele respingerii s-a numărat faptul că, în prezent, legislația permite oricui să ceară apă de la robinet în unitățile de alimentație publică.

Cu toate acestea, noul proiect subliniază că accesul la apă potabilă în spațiile publice interioare, cum ar fi sălile de așteptare ale instituțiilor publice, instanțele judecătorești, școlile sau nodurile de transport, rămâne problematic și insuficient reglementat.

Situația actuală a accesului la apă

Autorii proiectului subliniază că legislația actuală se concentrează mai mult pe monitorizarea calității apei și conformitatea rețelelor publice decât pe obligația de a asigura puncte de hidratare gratuite.

„În lipsa unei astfel de obligații, cetățenii aflați în situații de așteptare prelungită, în tranzit sau în unități de învățământ sunt constrânși să achiziționeze apă îmbuteliată de la comercianți privați sau automate de vânzare. Această situație generează inechități sociale, afectând în special persoanele vulnerabile (elevi, pensionari, persoane cu venituri reduse), și contribuie la generarea unei cantități semnificative de deșeuri de plastic”, se precizează în proiect.

De asemenea, în cazul clădirilor vechi sau cu infrastructură sanitară deficitară, chiar dacă există rețele de apă, accesul la surse igienice pentru consum rămâne dificil, mai notează autorii.

Obligații clare pentru instituții

Conform propunerii legislative, toate instituțiile publice, unitățile sanitare, școlile și operatorii economici care administrează spații publice intens circulate vor trebui să instaleze dozatoare de apă potabilă.

Aceste dozatoare vor fi amplasate în spații de așteptare, pe holuri și în zone de tranzit, indiferent dacă locațiile respective permit racordarea la rețelele de apă.

„Instituțiile și autoritățile publice, unitățile sanitare publice, unitățile de învățământ, precum și operatorii economici care administrează stații de metrou, gări feroviare, autogări și aeroporturi au obligația de a asigura accesul gratuit la apă potabilă pentru publicul vizitator, călători, pacienți sau beneficiari ai serviciilor publice”, se specifică în document.

Condiții stricte de funcționare

Pentru a proteja sănătatea românilor, funcționarea dozatoarelor de apă va fi supusă unor reguli stricte. Acestea trebuie să fie dotate cu pahare de unică folosință realizate din materiale reciclabile sau biodegradabile.

De asemenea, trebuie să existe un contract cu o firmă specializată care să asigure furnizarea apei, mentenanța și igienizarea periodică a dozatoarelor.

Proiectul legislativ, pentru a deveni aplicabil, trebuie să fie aprobat de Parlament și promulgat de președintele României.

