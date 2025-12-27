Conform poliţiştilor de la Secţia 3 Rurală Sânandrei, bărbatul, aflat sub influenţa alcoolului, conducea un tractor agricol neînmatriculat şi a pierdut controlul vehiculului. Tractorul a părăsit partea carosabilă, lovind patru maşini parcate. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

„Poliţiştii Secţiei 3 Rurale Sânandrei au reţinut un bărbat bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. În fapt, la data de 26 decembrie 2025, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DC37, în localitatea Satchinez, judeţul Timiş. Din verificările efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat de 58 de ani a condus un tractor agricol pe strada Crinului, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă şi acroşând patru autoturisme staţionate. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime. Conducătorul tractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis IPJ Timiş.

Ancheta a dezvăluit că bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu era înmatriculat sau înregistrat.

„Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu este înmatriculat sau înregistrat pentru circulaţia pe drumurile publice”, au mai precizat poliţiştii.

Autorităţile au deschis un dosar penal pentru conducerea sub influenţa alcoolului, lipsa permisului de conducere şi utilizarea unui vehicul neînmatriculat. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

