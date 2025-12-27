„Sărbătorile mi le petrec în familie, cam în fiecare an, de altfel. De când eram mică, am păstrat tradiția aceasta și acum am ocazia să fac treaba asta cu familia mea, formată de mine. E o perioadă aglomerată, pentru că, pe plan profesional, pe lângă cariera mea în modeling, m-am decis să deschid o agenție de modeling.

Sunt super aglomerată, caut fete, mă chinui să le fac portofoliu celor pe care le-am găsit deja. E super, super aglomerat și pentru mine, și pentru toată lumea, și e greu să mă organizez cu toate”, a declarat Alice Peneacă pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Alice Peneacă a explicat că, de când a devenit mamă, viața și prioritățile ei s-au schimbat. „Viața mea s-a schimbat total, mi s-au schimbat total prioritățile și cred că este și normal și nu îmi pare rău. Adică îmi doream foarte mult treaba asta, abia așteptam să-mi schimb prioritățile puțin. Îmi place foarte mult, e foarte greu, e foarte obositor, dar, uitându-mă în urmă, a meritat tot efortul și merită în continuare”, a mai declarat manechinul.

În cadrul interviului, Alice a dezvăluit și care este relația cu fiica ei. „Sunt momente în care sunt autoritară, când mi se pare că e nevoie de puțină disciplină. Adică suntem prieteni până la un anumit punct și nu, nu am fost panicată deloc de la început. Sunt cu ochii pe ea non-stop, pentru că consider că trebuie să fii cu ochii pe un copil atât de mic. Dar, în rest, sunt foarte relaxată și o las să se împiedice, să cadă, să se ridice singură.

Nicio problemă, da. E foarte independentă cea mică și mă bucur mult că am reușit să o duc în direcția asta. Nu, nu are voie la ecran, e clar, nu are nevoie de niciun ecran. Așa, mai stă pe FaceTime cu bunicii, cu verișoara ei. E inevitabil, nu ai cum să-i ferești chiar atât de mult de telefon, dar nu are acces la telefon. Adică nu umblă prin telefon, nu se uită la desene niciodată, momentan. Și țin foarte mult la somnul ei și am ținut de la început. Somnul ei a fost sfânt și am renunțat noi la multe chestii pentru ordinea ei.”, a mai spus aceasta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE