Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de vânt pe parcursul zilelor de duminică și luni (28 și 29 decembrie) și a unei atenționări cod galben pentru duminică (28 decembrie).

Cum va fi vremea în București sâmbătă, 27 decembrie 2025

Va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei și noaptea se va semnala ceață.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade Celsius, iar cea minimă va fi de -4 spre -2 grade Celsius.

Cum va fi vremea în București duminică, 28 decembrie 2025

Cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30-40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50-60 km/h.

Temperatura maximă va fi ușor în creștere față de cea din ziua anterioară, respectiv de 6… 7 grade Celsius, iar minima, de -4 spre -1 grad Celsius.

Cum va fi vremea în București luni, 29 decembrie 2025

Cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4… 6 grade Celsius.

Meteorologii au emis recent și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv pentru perioada 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026, când se anunță ger persistent și precipitații abundente.

Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători.

