Pentru Raluka este o binecuvântare să fie la cârma Protevelionului, dar și un chin. Ca un făcut, în fiecare an, are parte de câte un incident și are nevoie de câteva zile de recuperare. „Nu mă plâng de față cu voi. Adevărul este că eu după fiecare Protevelion eu nu îmi simt degetele de la picioare. Vreo două dintre ele. Cam vreo două-trei săptămâni. Nu știu ce se întâmplă, dar amorțesc. Habar nu am ce. Dar astăzi (n.r. – la filmările pentru Protevelion) port niște pantofi pe care i-am purtat destul de des și s-au obișnuit cu piciorul meu, cumva stau mulat așa, și îmi sunt destul de comozi. Mai mare problema este cu spatele, că trebuie să stau dreaptă și să trag burtica”, ne-a povestit artista chiar de pe platourile de filmare.

Imediat după filmările pentru Protevelion, Raluka face o pauză de recuperare, căci pentru ea este important să se refacă 100%. Nu există soluții de compromis, căci este acel gen de artistă care se simte mult mai bine pe tocuri atunci când este la un concert. „Mă simt mult mai bine pe tocuri când sunt pe scenă. În special când sunt pe scenă. Am altă ținută, am alt flow, cum îmi place mie să spun. Îmi place mult mai mult să port cizme decât pantofi simpli sau mai mult sandale decât orice pantof stiletto. Prefer asta. Deci prefer tocuri”, a mai completat Raluka pentru Libertatea.

Raluka nu concepe să nu cânte în noaptea de Revelion

Mai mult decât atât, trebuie să se pregătească pentru maratonul de recitaluri din noaptea dintre ani. Chiar dacă are doar trei concerte anul acesta, Raluka se declară mai mult decât încântată, căci dacă ar accepta mai multe contracte, cu siguranță calitatatea prestației sale ar avea de suferit. „Să știi că acum doi sau trei ani am avut un revelion liber și m-am simțit foarte ciudat. Prefer să cânt de revelion. Probabil este o chestie de obișnuință. Cu siguranță mi-ar fi ușor să stau să mă relaxez, să stau cu părinții, cu familia, cu prietenii, dar face parte din mine chestia asta. Nu e doar parte din mine, probabil și colegii mei simt același lucru. Parcă simt că nu sunt un întreg, simt că ceva nu este în regulă în cariera mea în cazul în care nu cânt de Revelion. Așa că prefer să fiu cu mintea limpede, să cânt de Revelion și să simt că tot anul este frumos după aceea. Anul acesta am trei concerte. Îmi sunt de ajuns. Sunt bine. Cred că răgușesc prea tare și oricum e foarte complicat cu sculele, cu instrumentele să le mutăm dintr-o parte în alta chiar dacă le punem prin fiecare loc în parte, e un pic mai greu”, a mai povestit Raluka pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

