UPDATE 19.20: ISU Olt transmite următoarele: ”Planul roşu de intervenţie îşi încetează aplicabilitatea. La spital au fost transportate două victime, conştiente, iar alte 27 de persoane au fost asistate la faţa locului şi au refuzat transportul la spital. Circulaţia a reluată pe o singură bandă”. Bilanțul final al accidentului implică 11 mașini și 32 de oameni.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, accidentul s-a produs în jurul orei 16.30, pe sensul de mers Piteşti – Slatina, la kilometrul 80 al DN 12. Conform Centrului Infotrafic, inițial, coliziunea a avut loc între două autoturisme, rezultând rănirea ușoară a unei persoane. Ulterior, alte vehicule au fost implicate într-o coliziune față-spate.

Ministerul Sănătăţii a transmis că o persoană a fost transportată la spital cu suspiciune de fractură la mână, fiind conștientă și cooperantă. De asemenea, alte două persoane, care au suferit contuzii, au primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar au refuzat spitalizarea.

ISU Olt a intervenit cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz şi o autospecială pentru primă intervenţie. Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt a sprijinit intervenția cu mai multe ambulanțe. În plus, ISU Argeş a trimis o autospecială de stingere a incendiilor, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială de descarcerare și două ambulanţe din partea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Argeş.

Ministerul Sănătăţii a precizat că este în contact permanent cu conducerea de la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru o organizare cât mai eficientă a activităţii medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienţi către spital.

Circulația a fost deviată pe DN 65

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a informat că, din cauza accidentului, circulaţia rutieră a fost deviată de pe DN 12 (Craiova-Piteşti) pe DN 65, prin nodul Albota. „Partea carosabilă este curată şi uscată”, au precizat reprezentanții acesteia.

Momentul impactului a fost surprins în imagini. Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a interveni dacă va fi necesar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE